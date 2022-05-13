忽然封城｜平壤發燒者驗出Omicron 北韓首認爆疫

北韓周二傳出當局下令民眾留在室內，指發生「國家級事件」，須全國封城的消息，引起各方猜測。事隔兩日，官媒朝中社昨天宣布，當地首次發現新冠肺炎變種病毒株Omicron病例，是新冠肺炎2020年起爆發以來，北韓首次承認有人確診。北韓領袖金正恩在勞動黨中央政治局會議上，戴上口罩，下令要穩定遏制並管控輸入境內的病毒及其傳播狀況、盡快治愈感染者，並在最短期內消除傳播病源。

朝中社報道，政治局承認北韓從2020年2月到日前、長達兩年三個月來一直堅守的緊急防疫戰線，已被擊破，形容是「國家最重大緊急事件」。國家緊急防疫指揮部及相關單位，於本月8日基因排序首都平壤一個團體的發燒病人樣本後，證實其與在全球快速蔓延的Omicron分支BA.2一致。報道沒有提及病例的確實數字，但稱會議通報了「全國疫情傳播情況」，令外界相信平壤以外亦可能有病例。報道並稱，政治局在會上批評防疫部門，對周邊及各國變種病毒株感染人數增加帶來的公共衛生危機，意識鬆懈，表現不負責任和無能，有必要啟動最大緊急防疫體系。

金正恩命各地

「徹底封鎖」但兼顧生產

金正恩下令全國各市及郡均須徹底封鎖，所有工作單位、生產單位、生活單位必須在封閉狀態下安排工作和生產，以切斷病毒傳播空間，並發放黨及政府預先為緊急時期儲備的醫療用品。金正恩又要求在防疫的同時，不能影響社會主義建設和計劃經濟工作，並要繼續鞏固國家防衛，加強國防海空警戒工作，防止出現安全漏洞。

專門觀察北韓動向的「北韓新聞」(NK News)日前引述多個消息，指北韓當局周二突然發布「全國封城」令，平壤民眾爭先恐後回家，巴士站大排長龍，市內有人搶購物資。「北韓新聞」曾致電多個平壤機構及商戶，均無人接聽；但邊境地區仍有農民耕作。