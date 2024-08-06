怕老婆鬧改買較平獎券　竟贏逾800萬大獎

美國馬里蘭州一名男子在與朋友聚餐後，原本考慮買1張30美元(約233港元)面值的獎券，但因為害怕被老婆罵「太貴」，僅選擇了20美元(約155港元)的獎券，詎料讓他贏得了104.5萬美元(約810萬港元)的大獎。

馬里蘭州彩券(Maryland Lottery)官方於上月30日宣布，有人在鄧多克(Dundalk)的餐廳「Squire's Restaurant」購買獎券時，選擇了20美元的「Extreme Green Fast Play」獎券，因此中了大獎。選擇匿名的大獎得主透露，他原本是想買30美元的FAST PLAY獎券，但擔心妻子會因為他花太多錢而生氣，於是他才選擇了20元的Extreme Green Fast Play彩券。