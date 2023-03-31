怕蜘蛛不敢入車房 女子大掃除才發現住了陌生人

凱特和室友發現竟然有陌生人偷偷住在他們的車庫裡。（示意圖／Pexels）

在澳洲，一名女子凱特（Kate Dood）準備搬家的時候，在大掃除時竟然發現有一名陌生人住在他們的車房當中，而且還把他們的車房當成「愛巢」住了好幾個月！凱特與室友都感到毛骨悚然，於是立即報警。她在網路上分享這段可怕經歷後，也嚇壞了不少網友。

車房內有睡袋、拖鞋、牙刷

凱特住在澳洲墨爾本（Melbourne），她在拍攝影片時表示，因為近期打算搬家，室友便請她將放置在車房內的雜物整理乾淨，而凱特也表示，因為自己害怕蜘蛛，所以幾乎沒進去過車房，她便和室友一起去車房查看。沒想到這一次的搬家大掃除，卻讓凱特和室友有個驚人發現，一名陌生人居然「不動聲色地」住在他們的車房內。

凱特和室友也發現，車房內不但有睡袋、拖鞋、牙刷，還有毛毯等個人物品， 不難猜測這個陌生人應該在車房住上好幾個月了。

對此，凱特與室友決定報警，而警察來到現場調查後發現，確實有人住，便將車房封鎖。 「隔天我看到一個奇怪的女人，出現在車房裏，氣得撕掉了封條後走了」，凱特震驚表示。

而凱特分享的影片也快速爆紅，不僅獲得近75萬人次觀看，也有許多網友紛紛留言表示兩人沒有遭受任何危險真的謝天謝地。而凱特也解釋說，車房跟房子是獨立分開的，如果不是特意去檢查，根本也不會知道裏面竟然有人住。

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