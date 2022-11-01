急查故意推撞指控 梨泰院10萬人聚集 僅部署137警

南韓梨泰院人踩人慘劇，截至昨晚增至154死149傷，當中33人重傷，其中一名死者暫未能確認身份。事件令人悲痛不已之餘，亦不禁問當局有否盡力避免慘劇發生。面對四方八面批評的南韓警方周一交代當晚部署情況，驚揭事前只有137名警員在場，且並無特別措施疏導事發窄巷的人潮。至於慘劇發生的導火線，有愈來愈多目擊者口供指向有人故意推撞，並有更多片段揭露懷疑是事發前的驚險情況。

死者包括來14個國家的26名外籍人士，包括4名中國人，截至昨日入境處未接獲港人求助。除南韓大型選秀節目《PRODUCE 101》第二季參賽者李智漢罹難外，曾效力韓職棒LG雙子隊及KIA虎隊啦啦隊的金有娜，以及日本26歲模特兒富川芽生，亦在慘劇中身亡。

《韓國時報》報道，警方公共秩序管理部門首長洪基玄(音譯、Hong Ki-hyun)周一表示，警方事前「預視到會有大量民眾在該處聚集，但我們沒有預計到會因人群大量聚集，而導致如此重大的傷亡」。洪聲言，今年在梨泰院慶祝萬聖節的人潮，跟過去慶祝人潮相若或稍多。警方暫未確定今年人群聚集速度是否較往年快，但洪說︰「我聽聞在場警員並沒監察到人群有忽然大增的情況」。

137警在場「已較往年多」

有報道指，慘劇發生當晚有10萬人在現場一帶，洪強調當晚已部署137名警員(emphasized that 137 police officers were deployed)，較疫情前、2017至19年時的37至90名多，惟據報大部分警員負責打擊非法行為及管理交通。洪承認，警方沒有額外措施，管制僅闊4米、事發斜坡窄巷的人潮(no separate measures related to the control of a crowd in the narrow alley)，亦承認警方對於沒有明確組織發起的大型活動，並無內部指引處理人潮(no police manual for situations where large crowds gather without a clear organizer)。較早前，有事發時在現場的外籍人士稱，上周曾在梨泰院參加食品及文化節，指當日警方有封路，但慘劇發生當晚卻沒有。

南韓內政部稱，當局沒預料會有那麼多人聚集在事發窄巷，亦不知警員部署人數。韓警調查部門負責人Nam Gu-jun表示，已就慘劇成立475人組成的特別調查隊，正仔細研究目擊者口供、閉路電視及社交媒體片段，截至周日已向44名目擊者問話，取得42個地點共55段閉路電視片段。

多名目擊者稱有人推撞

據報韓警留意到事發時有部分民眾故意推撞人群，有新曝光的網傳片段可見，窄巷人潮至少兩度突然向斜坡下湧去，有人喊叫「推」，有人被人潮推至倒行，有人幾乎失足，險象環生。《朝鮮日報》及《京鄉新聞》等報道，有倖存民眾異口同聲指事發前有不知名人士故意推擠，「特別是其中一群人在推擠，大概5至6人」、「一群韓男，夾雜著外國人」、「尤其是頭戴兔仔頭箍的男人，一定要拘捕他」。

總統尹錫悅較早前宣布全國哀悼期至本月5日，政府機構下半旗致哀。尹錫悅及夫人昨早到設在首爾市政廳前廣場的悼念會場獻花，當局宣布向死傷者提供每人最高1,500萬韓圜(約8.2萬港元)補助，包括喪葬和全額醫療費，並安排專人一對一與死者家屬聯繫，協助在全國31個葬儀會場處理相關事項。