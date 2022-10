急查故意推撞指控 梨泰院10萬人聚集 僅部署137警

死者包括來14個國家的26名外籍人士,包括4名中國人,截至昨日入境處未接獲港人求助。除南韓大型選秀節目《PRODUCE 101》第二季參賽者李智漢罹難外,曾效力韓職棒LG雙子隊及KIA虎隊啦啦隊的金有娜,以及日本26歲模特兒富川芽生,亦在慘劇中身亡。

《韓國時報》報道,警方公共秩序管理部門首長洪基玄(音譯、Hong Ki-hyun)周一表示,警方事前「預視到會有大量民眾在該處聚集,但我們沒有預計到會因人群大量聚集,而導致如此重大的傷亡」。洪聲言,今年在梨泰院慶祝萬聖節的人潮,跟過去慶祝人潮相若或稍多。警方暫未確定今年人群聚集速度是否較往年快,但洪說︰「我聽聞在場警員並沒監察到人群有忽然大增的情況」。

137警在場「已較往年多」

有報道指,慘劇發生當晚有10萬人在現場一帶,洪強調當晚已部署137名警員(emphasized that 137 police officers were deployed),較疫情前、2017至19年時的37至90名多,惟據報大部分警員負責打擊非法行為及管理交通。洪承認,警方沒有額外措施,管制僅闊4米、事發斜坡窄巷的人潮(no separate measures related to the control of a crowd in the narrow alley),亦承認警方對於沒有明確組織發起的大型活動,並無內部指引處理人潮(no police manual for situations where large crowds gather without a clear organizer)。較早前,有事發時在現場的外籍人士稱,上周曾在梨泰院參加食品及文化節,指當日警方有封路,但慘劇發生當晚卻沒有。

南韓內政部稱,當局沒預料會有那麼多人聚集在事發窄巷,亦不知警員部署人數。韓警調查部門負責人Nam Gu-jun表示,已就慘劇成立475人組成的特別調查隊,正仔細研究目擊者口供、閉路電視及社交媒體片段,截至周日已向44名目擊者問話,取得42個地點共55段閉路電視片段。

多名目擊者稱有人推撞

據報韓警留意到事發時有部分民眾故意推撞人群,有新曝光的網傳片段可見,窄巷人潮至少兩度突然向斜坡下湧去,有人喊叫「推」,有人被人潮推至倒行,有人幾乎失足,險象環生。《朝鮮日報》及《京鄉新聞》等報道,有倖存民眾異口同聲指事發前有不知名人士故意推擠,「特別是其中一群人在推擠,大概5至6人」、「一群韓男,夾雜著外國人」、「尤其是頭戴兔仔頭箍的男人,一定要拘捕他」。

總統尹錫悅較早前宣布全國哀悼期至本月5日,政府機構下半旗致哀。尹錫悅及夫人昨早到設在首爾市政廳前廣場的悼念會場獻花,當局宣布向死傷者提供每人最高1,500萬韓圜(約8.2萬港元)補助,包括喪葬和全額醫療費,並安排專人一對一與死者家屬聯繫,協助在全國31個葬儀會場處理相關事項。