性侵犯遺體被切生殖器塞咀　女防腐師被控殘害屍體(有片)

美國德克薩斯州發生一宗殘害屍體案，一名殯儀館女防腐師，在處理一具男性遺體期間，發現死者生前是一名性侵犯後，竟用手術刀刺破該遺體，還割下死者的生殖器，將它塞進死者口裡。事件被揭發後，女防腐師被控殘害屍體，工作執照亦將被吊銷。

綜合報道，在德州休斯頓市一間殯儀館工作的34歲女防腐師Amber Laudermilk，上月某日在處理已故58歲男子Charles Roy Rodriguez的遺體期間，發現該名男子曾在2001年因性侵一名女子，被判處10年監禁，並被記錄在德州的性侵犯名冊中，於今年1月在醫院離世。Amber隨後用手術刀捅了遺體兩下，並將死者的生殖器割下，塞進死者的口裡，過程被殯儀館一名實習員工看見時，還嚴肅稱：「他是個問題一堆的性侵犯，你最好就當作看不見。」