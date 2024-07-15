性學大師Ruth Westheimer離世　首次將性話題「帶上電視」　一生致力性教育

在子女們的陪伴下安詳離世！性學大師露絲‧韋斯特海默（Ruth Westheimer）在近日過世，享耆壽96歲的她是首位將性方面話題帶上電視的專家，一生致力於性教育。

回顧她的一生，1928年6月4日生於德國，年幼時經歷過第二次世界大戰，流離各國，真名為卡羅拉‧露絲‧西格爾（Karola Ruth Seigel），一生有過兩段婚姻，27歲時跟第二任老公搬到美國定居，在哥倫比亞大學拿到博士學位後，就開始向普羅大眾教授正確的性知識。

不過露絲對性話題方面一開始的起步並非電視，而是廣播，1980年開始主持性話題廣播節目《Sexually Speaking》，3年後已成為美國收聽率最高的廣播節目之一，1984年她轉戰電視領域，開了《The Dr. Ruth Show》，討論性話題的態度幽默、直率但完全不低俗，從此多了個「露絲博士」的美名。