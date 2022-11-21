性感女模跟男子約會後 發現袋裡有來歷不明AirPods 恐藏天大陰謀

AirPods一旦遺失，物主可以靠Find My app定位尋回，沒料這可能成為有心人的跟蹤方法。美國一名性感女模特兒近日在TikTok公開令她不寒而慄的經歷。
網名為@corrryyy的女事主Cory表示，約3周前跟一名之前見過3次面的男士，在洛杉磯一間健身室約會。她指一開始該男子已給她一種「非常奇怪的感覺」，但她不以為意。Cory回家後發現gym袋有一對不屬於她的AirPods，立即想到物主應是該名男子，想用Find My app監控她行蹤，「我的直覺是，他追蹤我，一定是這樣，否則沒有其他原因。他為何把自己的AirPods放在我袋內，又不告訴我？」
AirPods遺失｜Find My app可追尋位置
Cory曾問該男子知否AirPods在她袋裡，豈料他竟說「你偷了它們嗎？」她要求對方提供地址讓她擺低該對AirPods，退回給他，但男子堅持要她暫時保管，Cory認為他想藉著見面交還AirPods，再見她一面。當Cory追問對方為何AirPods會在她袋內時，對方似有點惱羞成怒，「他的態度是『你想多了，我已買了新的，你就丟棄它們吧』。」
Cory稱其實該男子有「蠱惑」，是有跡可尋的。例如他聲稱沒有使用任何社交平台，她質疑，「怎會連一個戶口也沒有？就連LinkedIn(履歷網站)也沒有嗎？」她決定以「跟前男友復合」為由，「斬纜」不再見對方，並要求對方提供地址讓她退回AirPods。