性感女模跟男子約會後 發現袋裡有來歷不明AirPods 恐藏天大陰謀

AirPods一旦遺失，物主可以靠Find My app定位尋回，沒料這可能成為有心人的跟蹤方法。美國一名性感女模特兒近日在TikTok公開令她不寒而慄的經歷。

網名為@corrryyy的女事主Cory表示，約3周前跟一名之前見過3次面的男士，在洛杉磯一間健身室約會。她指一開始該男子已給她一種「非常奇怪的感覺」，但她不以為意。Cory回家後發現gym袋有一對不屬於她的AirPods，立即想到物主應是該名男子，想用Find My app監控她行蹤，「我的直覺是，他追蹤我，一定是這樣，否則沒有其他原因。他為何把自己的AirPods放在我袋內，又不告訴我？」