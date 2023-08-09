性騷擾｜印尼環球小姐選拔賽爆性騷擾 佳麗被要求脫衣拍照「檢查身體」

印尼環球小姐選拔賽上周四結束選出冠軍，但卻爆出性騷擾醜聞，有6名佳麗報警指控主辦單位性騷擾。其中一位佳麗的代表律師周二稱，在決賽前兩天，大會要求參賽者脫去上衣「檢查身體」和拍照。主辦單位疑向印尼環球小姐選拔賽的參賽者說，要檢查她們身體「是否有疤痕、脂肪蜂窩組織和紋身」。

印尼環球小姐性騷擾｜男工作人員前脫衣 擺出張開腿等不雅姿勢

一名參賽者周一向當地傳媒說，身體檢查在關上門的房間進行，但有幾名男工作人員也在場，房門也非完全關上，外面的人可以偷看。她更指出，被要求擺出不恰當的姿勢，包括張開雙腿，「我感到被偷窺，我感到疑惑和不舒服」。