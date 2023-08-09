性騷擾｜印尼環球小姐選拔賽爆性騷擾 佳麗被要求脫衣拍照「檢查身體」

印尼環球小姐選拔賽上周四結束選出冠軍，但卻爆出性騷擾醜聞，有6名佳麗報警指控主辦單位性騷擾。其中一位佳麗的代表律師周二稱，在決賽前兩天，大會要求參賽者脫去上衣「檢查身體」和拍照。主辦單位疑向印尼環球小姐選拔賽的參賽者說，要檢查她們身體「是否有疤痕、脂肪蜂窩組織和紋身」。
印尼環球小姐性騷擾｜男工作人員前脫衣 擺出張開腿等不雅姿勢
一名參賽者周一向當地傳媒說，身體檢查在關上門的房間進行，但有幾名男工作人員也在場，房門也非完全關上，外面的人可以偷看。她更指出，被要求擺出不恰當的姿勢，包括張開雙腿，「我感到被偷窺，我感到疑惑和不舒服」。
印尼環球小姐性騷擾｜參賽者：精神受傷兼失眠
有報道引述一名參賽者說，事件對她造成精神傷害，令她睡不著覺。代表3名佳麗的律師稱，還會有更多其他參賽者將挺身指控。雅加達警方稱，會調查事件。主辦單位在社交網也稱會調查。國際環球小姐組織稱，正了解事件，會非常嚴肅看待性騷擾不當行為指控。
前印尼小姐Maria Harfanti稱，要求佳麗脫掉衣服檢查身體並不常見，主辦單位只會問參賽者的BMI，以了解她們的肥胖程度。印尼是一個保守的伊斯蘭教國家，雖可舉行選美比賽，但主辦者要小心避免觸犯保守規條。例如2013年的世界小姐比賽，比堅尼三點式泳衣環節要取消。環球小姐比賽現時在東南亞國家如印尼、菲律賓和泰國，仍是受矚目的比賽，勝出者很多會成為名人和網紅。