怪男擅闖民宅煮意粉食 冇偷嘢但沖涼洗衫 留字條提醒屋主注意1事

其中一名「受害」的屋主安杜祖(Eddie Andujo)受訪稱，上月23日早上他回家，即發現廚房玻璃窗被打破，桌上有一張廁紙紙條，上面寫著：「我很需要食物，闖進你家，請原諒我。我吃了你的食物，洗了我的衣服，也洗了澡。P.S.你的爆谷機無法正常運作。」

受害居民讚入侵者「nice」

安杜祖表示，入侵者在廚房煮了意粉吃，「有趣的是，他洗了自己的碟子。所以我估計，他是個『人品不錯(nice)』的罪犯……他也把用過的毛氈摺好。」

可是，另一名受害的居民斯特貝爾(Bethany Stirber)卻不同意入侵者是個「好人」。她說，那人搞到整個社區都不高興，「他坐進我的車子，還偷走車房和閘門鎖匙，「我在家時，他試圖進入我的車房。我們把他嚇走，他就不斷回來，但每次報警，他都能跑掉」。