怪男擅闖民宅煮意粉食 冇偷嘢但沖涼洗衫 留字條提醒屋主注意1事

美國華盛頓州發生一宗離奇的擅闖民居案，一名男子闖入一間民宅，就像放工回家後煮意粉吃，洗乾淨碗碟後還沖涼、洗衫，更莫名其妙地留下字條，提醒屋主要注意一件事，最後甚麼也沒偷、沒破壞，便施施然離開……
媒體報道，案發於華盛頓州瑟斯頓縣(Thurston county)耶姆市(Yelm)克利爾伍德社區，警方表示，一名「善良」但很饑餓的入侵者，闖入當地多幢民宅犯案。
其中一名「受害」的屋主安杜祖(Eddie Andujo)受訪稱，上月23日早上他回家，即發現廚房玻璃窗被打破，桌上有一張廁紙紙條，上面寫著：「我很需要食物，闖進你家，請原諒我。我吃了你的食物，洗了我的衣服，也洗了澡。P.S.你的爆谷機無法正常運作。」
受害居民讚入侵者「nice」
安杜祖表示，入侵者在廚房煮了意粉吃，「有趣的是，他洗了自己的碟子。所以我估計，他是個『人品不錯(nice)』的罪犯……他也把用過的毛氈摺好。」
可是，另一名受害的居民斯特貝爾(Bethany Stirber)卻不同意入侵者是個「好人」。她說，那人搞到整個社區都不高興，「他坐進我的車子，還偷走車房和閘門鎖匙，「我在家時，他試圖進入我的車房。我們把他嚇走，他就不斷回來，但每次報警，他都能跑掉」。
居民希望入侵者早日「消失」
斯特貝爾上周日與丈夫又發現那人試圖闖入，立即致電911，但因手機訊號不佳，對方聽不清楚她說甚麼，之後警員到場前，「他又逃跑了」。她說，鄰居都抱怨沒有手機網絡，令他們易受此人滋擾，希望他早日「消失」。
為何捉不到人？
警方表示，涉案男子是俄勒岡州的通緝犯。報道指，克利爾伍德社區位處偏遠地區，沒有手機網絡，加上警隊人手短缺，令捉人難度倍增。