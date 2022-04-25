怪相黑貓「不祥」當上地獄鎮鎮長 原來有段故……

Jinx雙眼大得驚人，貓爪也特別大。(互聯網)

黑貓名叫「不祥」(Jinx)，當上地獄鎮鎮長，有牠缺陷美的故事……

加州女子Mia 3年多前在住家後面的田間發現一隻3星期大的貓咪，便收養牠，並取名Jinx。Jinx長大後，Mia注意到即使牠已停止發育，但雙眼仍愈來愈大，貓爪亦比一般貓兒大，使得牠走路時看來有些搞笑。

網紅貓咪吸數十萬粉絲

Mia接受《Newsweek》訪問稱，Jinx不像其他貓兒那樣敏捷，動作有些笨拙，大約一年前，牠才學會跳下來時怎樣四腳著地。除了眼大、爪大，牠身體狀況正常。

正因外貌不完美，Jinx就成了網紅。過去3年，Mia每日都把Jinx的照片和影片上傳社交網，吸引大批粉絲，至今牠在TikTok有736,000、IG有402,000、Twitter有248,000追蹤。