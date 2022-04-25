怪相黑貓「不祥」當上地獄鎮鎮長 原來有段故……

黑貓名叫「不祥」(Jinx)，當上地獄鎮鎮長，有牠缺陷美的故事……
加州女子Mia 3年多前在住家後面的田間發現一隻3星期大的貓咪，便收養牠，並取名Jinx。Jinx長大後，Mia注意到即使牠已停止發育，但雙眼仍愈來愈大，貓爪亦比一般貓兒大，使得牠走路時看來有些搞笑。
網紅貓咪吸數十萬粉絲
Mia接受《Newsweek》訪問稱，Jinx不像其他貓兒那樣敏捷，動作有些笨拙，大約一年前，牠才學會跳下來時怎樣四腳著地。除了眼大、爪大，牠身體狀況正常。
正因外貌不完美，Jinx就成了網紅。過去3年，Mia每日都把Jinx的照片和影片上傳社交網，吸引大批粉絲，至今牠在TikTok有736,000、IG有402,000、Twitter有248,000追蹤。
本月8日，Mia在Twitter問粉絲Jinx能否在美國競選市長，既然狗狗可以擔任市長，「我們也可以讓Jinx當上市長？」出乎意料，她收到密歇根州地獄鎮(Hell)的居民回覆，說Jinx可以做一日地獄鎮鎮長，條件是做一日鎮長，要捐100美元(約780港元)給鎮政府，做1小時鎮長則捐25美元(約195港元)。
粉絲：應給貓咪支薪
結果，Mia上周四公布，Jinx於周日下午4時起會做一日地獄鎮鎮長，有粉絲立即回應稱Jinx應獲支薪，例如應得到沙樂美腸和貓零食等。原來，地獄鎮僅有72名居民，捐錢做一日鎮長會得到T恤、杯、襟章和鎮長宣言證書等紀念品，一日後，會收到鎮政府來電，宣布一日鎮長已遭罷免。這是該鎮首次有動物擔任鎮長，名字更「襯到絕」，叫「不祥」。