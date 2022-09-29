怵目驚心｜俄男避徵召 求朋友踩斷腳 (有片慎入)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月。總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，激發國內民眾不滿，觸發連場反徵兵示威，亦有大批俄羅斯人離境。網上近日瘋傳一段影片，據指有俄國青年為了不上場打仗，竟要朋友踩斷他小腿，畫面令人怵目驚心。

據《鏡報》(The Mirror)報道，日前有一段標題註明「俄羅斯男子為了避免被徵召弄斷雙腿」的影片。片中顯示1名未有露面的年輕人坐在樓梯下方，將左腳放在梯級上。他的朋友從樓梯上跳下來以全身力量踩在他的小腿上，男子隨即伏在地上發出淒厲的哀號聲，其友人亦似乎既關心又害怕地走開。

未知自殘方式能否避免入伍 自從普京頒下動員令後，就引發俄羅斯國內人心惶惶。國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)曾指徵召僅限有職業軍人經驗的人、不會徵召學生或義務役，但當局對學生、長者、病人誤發徵召文件，連死者也被徵召，縱使克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)期後承認徵兵過程出錯，指地方政府正積極糾正情況，仍未能釋除當地人的疑慮，暫時未知片中自殘方式能否豁免入伍；加上陸續傳出新兵物資不足，不少俄羅斯人擔心成炮灰，持續離開境內，通往鄰近國家的邊境連日仍然大排長龍。 警告：影片內容或會令人情緒不安