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2023-08-24 13:37:00

恐佈意外｜印度校長返工　遭校巴兩度輾過慘死(有片)

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印度校長返工，遭校巴輾過兩次慘死。(X)

印度校長返工，遭校巴輾過兩次慘死。(X)

印度發生一宗恐怖致命交通意外。一輛校車行駛時撞倒前方同樣行駛中的電單車，前轆過鐵騎士，詎料校車司機未有停車，僅稍微減速後竟然繼續開車，導致鐵騎士再遭後轆輾過，令原本還有生命跡象的他當場身亡，事後死者身分被證實一間學校的校長。

綜合報道，事件發生在印度北方邦的巴利亞，55歲的中學校長Arvind Kumar Upadhyay騎電單車上班途中，遭到後方一輛校車追撞。網上流傳影片顯示，Arvind連人帶車被捲進車底，更被前轆輾過。現場隨即有民眾上前提醒校車司機撞倒人，校巴上亦有人目擊到事件，詎料校巴司機在稍微減速後，竟然再度加速向前，當時Arvind還有生命跡象，並企圖要起身，下一秒卻被校車後轆再次輾過身體，之後再沒有反應。一旁路人見狀趕緊上前查看。

Arvind連人帶車被捲進車底，被前轆輾過。(X) 當時Arvind還有生命跡象，並企圖要起身，下一秒卻被校車後轆再次輾過身體，之後再沒有反應。(X) 當時Arvind還有生命跡象，並企圖要起身，下一秒卻被校車後轆再次輾過身體，之後再沒有反應。(X) 當時Arvind還有生命跡象，並企圖要起身，下一秒卻被校車後轆再次輾過身體，之後再沒有反應。(X)

死者平日由兒子接載上班

警方抵達現場時發現Arvind已經身亡，隨後通知其家屬。Arvind的兒子悲痛地表示，平時是自己開車載父親去學校，想不到父親難得自己騎電單車上班就發生意外。警方循線索追查到肇事校車所屬的學校，並將涉事司機拘捕。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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