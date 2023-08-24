恐佈意外｜印度校長返工　遭校巴兩度輾過慘死(有片)

印度發生一宗恐怖致命交通意外。一輛校車行駛時撞倒前方同樣行駛中的電單車，前轆過鐵騎士，詎料校車司機未有停車，僅稍微減速後竟然繼續開車，導致鐵騎士再遭後轆輾過，令原本還有生命跡象的他當場身亡，事後死者身分被證實一間學校的校長。
綜合報道，事件發生在印度北方邦的巴利亞，55歲的中學校長Arvind Kumar Upadhyay騎電單車上班途中，遭到後方一輛校車追撞。網上流傳影片顯示，Arvind連人帶車被捲進車底，更被前轆輾過。現場隨即有民眾上前提醒校車司機撞倒人，校巴上亦有人目擊到事件，詎料校巴司機在稍微減速後，竟然再度加速向前，當時Arvind還有生命跡象，並企圖要起身，下一秒卻被校車後轆再次輾過身體，之後再沒有反應。一旁路人見狀趕緊上前查看。
死者平日由兒子接載上班
警方抵達現場時發現Arvind已經身亡，隨後通知其家屬。Arvind的兒子悲痛地表示，平時是自己開車載父親去學校，想不到父親難得自己騎電單車上班就發生意外。警方循線索追查到肇事校車所屬的學校，並將涉事司機拘捕。
警告：影片內容或會令人情緒不安
live accident— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 21, 2023
The school bus ran over a bike rider, the bike rider died on the spot. The incident is of Ballia.#UttarPradesh #india #RoadSafety #RoadAccident #accident #viralvideo pic.twitter.com/isrvcdsKJv