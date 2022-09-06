恐怖命案｜27歲青年捅死3姊弟妹 14歲弟弟跳窗逃出求救

愛爾蘭都柏林郡塔拉特發生一宗恐怖命案，一名27歲少年入屋用菜刀捅死一名18歲少女和其一對8歲的龍鳳胎弟妹，少女的14歲弟弟跳窗逃生向鄰居求救。兇徒與趕抵的警員對峙，目擊者稱他期間將龍鳳胎兄妹從窗口拋落地面，警員和鄰居大聲高呼「不要」。

「我跑出屋見到孩子懸盪在窗口」

死者分別為18歲的Lisa Cash、8歲的Christy Cawley和Chelsea Cawley。警方稱兇徒二十多歲，有報道指兇徒為24歲的Andrew Cash，未知是否姓氏與18歲死者Lisa Cash相同，部分傳媒稱兇徒為3名死者的兄長。而其他報道指3名死者認識兇手，後者乘搭的士往案發寓所並入屋殺人。事發在周日凌晨12時30分左右，警員接報抵達時疑犯仍在屋內，曾勸說對方投降，但對方揮舞菜刀，更當著眾人面前從樓上窗口拋下龍鳳胎兄妹。一名男目擊者稱，他睡夢中聽到尖叫聲，「所有人都感震驚，我跑出屋見到孩子懸盪在窗口，我與警員和其他鄰居大叫『請不要這樣做』。下一秒，他將孩子掉落地面……警員不能開槍，無論如何他都可能將孩子拋下來」。據悉，兩兄妹當時已被刺死。