恐怖情人因起爭執連殺2女友　肢解屍體放入儲藏室

男子在庭上詳述他謀殺肢解2名死者的過程

據美媒報道，這2宗謀殺案分別發生在2021年和2023年。41 歲的明尼蘇達州男子 Joseph Jorgenson 坦承犯案，他表示，他與第一名受害者 Fanta Xayavong 是男女朋友關係，因為爭吵升級為肢體衝突，他在家中徒手殺死了 Xayavon。

第二起謀殺案的受害者一樣是 Jorgenson 當時的女友 Manijeh “Mani” Starren ， 2023 年 4 月，Jorgenson 承認在 Starren 要求他離開後，在她的公寓裡殺死了她。 報道稱，他「將她掐死，直到她不再呼吸」，然後用一把長刀肢解了她的屍體，並將遺體轉移到伍德伯里的一個儲藏室。

據報道，Jorgenson 日前在拉姆齊縣法庭上面無表情地詳細描述了他謀殺肢解2名死者的過程，冷血程度令人不敢置信。