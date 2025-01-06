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2025-01-06 14:30:00

恐怖情人因起爭執連殺2女友　肢解屍體放入儲藏室

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恐怖情人因起爭執連殺2女友　肢解屍體放入儲藏室

恐怖情人因起爭執連殺2女友　肢解屍體放入儲藏室。（圖／翻攝自X）

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美國明尼蘇達州一名男子涉嫌殺害2名女友，還將2人的屍體肢解放入儲藏室中，遭求刑40年。

男子在庭上詳述他謀殺肢解2名死者的過程

據美媒報道，這2宗謀殺案分別發生在2021年和2023年。41 歲的明尼蘇達州男子 Joseph Jorgenson 坦承犯案，他表示，他與第一名受害者 Fanta Xayavong 是男女朋友關係，因為爭吵升級為肢體衝突，他在家中徒手殺死了 Xayavon。

第二起謀殺案的受害者一樣是 Jorgenson 當時的女友 Manijeh “Mani” Starren ， 2023 年 4 月，Jorgenson 承認在 Starren 要求他離開後，在她的公寓裡殺死了她。 報道稱，他「將她掐死，直到她不再呼吸」，然後用一把長刀肢解了她的屍體，並將遺體轉移到伍德伯里的一個儲藏室。

據報道，Jorgenson 日前在拉姆齊縣法庭上面無表情地詳細描述了他謀殺肢解2名死者的過程，冷血程度令人不敢置信。

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警方官員：這種可怕的殺戮極為罕見

Starren 的母親在認罪聽證會後向媒體表示，「她是我們美麗的女兒。她有一顆金子般的心，她是一位非常好的媽媽。他（Joseph Jorgenson）是個怪物，但我也為他的家人感到難過。」

一名警方官員稱，這種可怕的殺戮極為罕見，他也表示，這些事件提醒民眾「怪物可能是真實存在的」。

Jorgenson 遭求處40年徒刑，法院預計於2月28日宣判。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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