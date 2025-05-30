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國際
2025-05-30 14:15:00

恐怖情人求復合被拒　向前女友擲手榴彈意外炸死自己(有片)

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恐怖情人求復合被拒，向前女友擲手榴彈意外炸死自己。(X)

恐怖情人求復合被拒，向前女友擲手榴彈意外炸死自己。(X)

泰國素叻他尼府一名36歲男子，日前要求與前女友復合遭拒，他為報復對方，竟然將手榴彈擲入前女友的家中，詎料他擲出手榴彈時，掟中車廂擋風玻璃A柱反彈到他的身上，當場把自己炸死。

綜合報道，泰國素叻他尼府一名36歲男子Surapong Thongnak周日(25)28歲前女友Kanonraphat Saowakhon的家，要求與對方複合，惟被拒絕，Thongnak惱羞成怒跑回車上，拿了一枚M26手榴彈企圖丟進Saowakhon的家中。詎料，手榴彈被Thongnak掟出後撞正A柱反彈回來，當他撿起手榴彈想要再次投擲時，手榴彈突然爆炸，意外炸死自己。網上影片顯示，在事發地點附近傳來女子驚叫聲，未幾傳出巨大爆炸聲。

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手榴彈被Thongnak掟出後撞正A柱反彈回來，意外炸死自己。(X) 手榴彈被Thongnak掟出後撞正A柱反彈回來，意外炸死自己。(X)

兇徒母親：不敢相信他竟然如此暴力

警方到場後，除了發現Saowakhon受傷倒地，另外還有3人遭受波及，他們全被送院治療。慶幸4人皆沒有生命危險，僅其中一名68歲傷者傷勢較為嚴重，轉院接受進一步的治療，其他人經過救治後，已經出院。事後，Thongnak的母親表示，兒子跟前女友一起只有約2個月，坦言：「今天早上得知他去世的消息，我非常震驚，我簡直不敢相信他竟然如此暴力。」警方則指出，他們在Thongnak的車上搜出大量毒品，調查發現他之前曾因為涉毒被捕入獄，正在調查他從甚麼渠道獲得手榴彈。

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