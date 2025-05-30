恐怖情人求復合被拒　向前女友擲手榴彈意外炸死自己(有片)

泰國素叻他尼府一名36歲男子，日前要求與前女友復合遭拒，他為報復對方，竟然將手榴彈擲入前女友的家中，詎料他擲出手榴彈時，掟中車廂擋風玻璃A柱反彈到他的身上，當場把自己炸死。

綜合報道，泰國素叻他尼府一名36歲男子Surapong Thongnak周日(25日)到28歲前女友Kanonraphat Saowakhon的家，要求與對方複合，惟被拒絕，Thongnak惱羞成怒跑回車上，拿了一枚M26手榴彈企圖丟進Saowakhon的家中。詎料，手榴彈被Thongnak掟出後撞正A柱反彈回來，當他撿起手榴彈想要再次投擲時，手榴彈突然爆炸，意外炸死自己。網上影片顯示，在事發地點附近傳來女子驚叫聲，未幾傳出巨大爆炸聲。