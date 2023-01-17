恐怖情人鬧市刺殺前女友　38歲女福岡博多站前身中多刀亡

日本福岡市在周一（16日）的鬧事發生持刀殺人事件，一名38歲的女子在福岡博多車站外遭人用刀刺死，疑兇至今仍然在逃。

在周一的晚上，38歲的女子川野美樹當時正下班回家，在距離博多車站僅2分鐘步程的行人道上，遭一名穿上全黑服裝的男子，持刀襲擊。川野身中多刀倒地，其後證實死亡。

川野被發現時頭、胸以及腹部被刺上多刀，警方正追緝一名30至50多歲，身穿黑色外套的男子，並在今早到現場索取現場附近的閉路電視片段，以尋找疑兇的逃走路線。而警方在下午透露，在其中一段的閉路電視影片，見到與川野同行的一名男子，以刀刺向川野的胸口，然後再向其刺上多刀，即使川野已沒有反應時仍被刺。