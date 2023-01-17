恐怖情人鬧市刺殺前女友　38歲女福岡博多站前身中多刀亡

日本福岡市在周一（16日）的鬧事發生持刀殺人事件，一名38歲的女子在福岡博多車站外遭人用刀刺死，疑兇至今仍然在逃。
在周一的晚上，38歲的女子川野美樹當時正下班回家，在距離博多車站僅2分鐘步程的行人道上，遭一名穿上全黑服裝的男子，持刀襲擊。川野身中多刀倒地，其後證實死亡。
川野被發現時頭、胸以及腹部被刺上多刀，警方正追緝一名30至50多歲，身穿黑色外套的男子，並在今早到現場索取現場附近的閉路電視片段，以尋找疑兇的逃走路線。而警方在下午透露，在其中一段的閉路電視影片，見到與川野同行的一名男子，以刀刺向川野的胸口，然後再向其刺上多刀，即使川野已沒有反應時仍被刺。
曾報警求助指前男友滋擾
調查人員向傳媒表示，正從川野的男女關係調查事件，懷疑事件與感情爭議有關。川野的一位親戚就向傳媒透露，川野在大約一年前表示認識了一位男友，但在約2至3個月後就分手，而川野向親戚表示，前男友在分手後仍糾纏着她，更因此令川野多次向警方求助。據報她曾向警方指，前男友曾多次打電話騷擾她，並且在其工作地點附近埋伏。
福岡県警察本部によりますと、16日午後6時すぎ福岡市の博多駅近くの路上で「女性が男から襲われた」という通報があったということです。— NHKニュース (@nhk_news) January 16, 2023
女性は刃物で刺されたとみられ、搬送時に意識がなかったということです。
警察が緊急配備を敷いて男の行方を追っています。https://t.co/RMwdUecHdM#nhk_video pic.twitter.com/GaZY15KdYq