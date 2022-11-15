恐怖情人｜印度男難忍同居女友要求結婚 殺人分屍35塊放雪櫃 半夜出門花18日分批棄置

印度德里發生駭人肢解案。一名28歲男子疑因不滿同居女友提出結婚要求，竟下毒手將她殺害並砍成35塊，分棄在德里多處郊區。

恐怖情人｜家人反對交往

當地媒體報道，疑犯普納瓦拉(Aftab Poonawalla)和27歲受害人瓦爾卡(Shraddha Walkar)在孟買 一間電話傳銷中心工作時結識，但瓦爾卡的家人反對兩人交往，兩人於今年4月底至5月初搬到德里同居。

瓦爾卡的父親近日打電話給女兒，但她一直沒接電話，且社交網帳號亦未更新，遂於本月8日前往兩人同居住處，發現鎖了門，於是報警。德里警方經連日追查，終於掌握普納瓦拉行蹤，周日將他拘捕。

恐怖情人｜花18日棄屍

普納瓦拉對警方供稱，女友多次要求結婚，兩人經常為此吵架，5月18日，他情緒失控勒死她，分屍後放進臨時購買的大型雪櫃，每天半夜驚車出門分批棄屍，歷時18日。

普納瓦拉曾任職廚師，殺人後還若無其事地上網點餐。由於他把屍塊棄置於郊區多處地點，警方目前僅尋獲死者部分遺骸。