恐怖情人｜19歲女拒絕跟蹤狂求婚 睡夢中被淋火水燒死 死前稱「聞到身上燒焦味」

恐怖情人無處不在！印度一名19歲女子因拒絕一名跟蹤狂求婚，在家裡睡覺時被對方淋火水燒死。事件觸發眾怒，警方為平息民憤，成立特別調查小組跟進。

恐怖情人｜印度教徒要求將疑兇判死

路透社報道，案發於東部賈坎德邦(Jharkhand)的杜姆卡地區(Dumka district)。警方表示，犯案的回教男子與印度教受害人住在同一社區，強硬派印度教團體要求判處男子死刑。

涉案男子上周二(23日)趁19歲女子Ankita在家裡熟睡後，從窗口將火水淋在她身上並點火，Ankita 九成皮膚燒傷，送院搶救，延至周日不治。男子與一名共犯事後被捕。

恐怖情人｜案發前10日接連電話騷擾

《今日印度報》(India Today)報道，身受重傷的Ankita在死前數小時錄口供，對警方稱兇徒約10天前開始打電話騷擾、糾纏她，要求跟她做朋友。Ankita說：「周一(22日)晚8時許，他又打電話給我，說如果我不跟他說話，他就會殺死我。我告訴我父親，他向我保證翌日會同男子的家人談一談。」

恐怖情人｜受害人：痛到尖叫

但翌日早上就出事，Ankita說，當時只感到背部一陣痛楚，聞到燒焦味，睜開眼睛時，見到那名男子逃走，「我開始痛得尖叫，跑去我父親的房間求救。爸媽把火撲滅，帶我去醫院」，惜她最終傷重不治。

恐怖情人｜政界發聲

事件引起印度教社群不滿，世界印度教委員會警告，如果當局不採取適當行動，在印度佔大多數的印度教徒會上街抗議。印度主要在野黨國大黨(Congress Party)領袖Rahul Gandhi在Twitter發文表示：「Ankita受到一波一波殘酷對待後，她的死亡令每個印度人羞愧低頭。今日，我們迫切需要在這個國家為女性打造一個安全的環境」。印度常發生女性遭受暴力對待案件。

賈坎德邦警方發言人表示：「已有兩名高級警官被派往事發城鎮，他們將與縣警局合作調查。」案發地區的警方為防民眾示威，禁止4人或以上聚集。