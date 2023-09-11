恐怖意外｜峇里島渡假村電梯急墮　5員工慘死(有片)

印尼峇里島一個渡假村發生一宗致命墮𨋢意外，釀成5名渡假村員工死亡。警方公布電梯急墜現場的恐怖畫面，可見事發時撞擊力非常大，警方還透露，由於電梯撞擊力度大得導致電梯導軌與安全柵欄全都嚴重損毀。

綜合報道，事發當時，烏佈區Ayuterra度假村2男3女客房服務人員正帶著清潔工具，如常乘搭軌道傾斜超過35度的玻璃電梯，準備前往渡假村高層客房打掃。詎料電梯突然從100米高，大約為33層樓的高度急速滑落，速度之快，就連軌道旁的草木都被震得左搖右擺，隨之發出巨響。附近的人聽到聲響趕往現場，發現電梯已重摔落地，撞擊力大得連井道內安全牆與安全柵欄也嚴重毀損。