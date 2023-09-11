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2023-09-11 13:34:00

恐怖意外｜峇里島渡假村電梯急墮　5員工慘死(有片)

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峇里島渡假村電梯急墮33層樓，5員工變形慘死。(X)

峇里島渡假村電梯急墮33層樓，5員工變形慘死。(X)

印尼峇里島一個渡假村發生一宗致命墮𨋢意外，釀成5名渡假村員工死亡。警方公布電梯急墜現場的恐怖畫面，可見事發時撞擊力非常大，警方還透露，由於電梯撞擊力度大得導致電梯導軌與安全柵欄全都嚴重損毀。

綜合報道，事發當時，烏佈區Ayuterra度假村23女客房服務人員正帶著清潔工具，如常乘搭軌道傾斜超過35度的玻璃電梯，準備前往渡假村高層客房打掃。詎料電梯突然從100米高，大約為33層樓的高度急速滑落，速度之快，就連軌道旁的草木都被震得左搖右擺，隨之發出巨響。附近的人聽到聲響趕往現場，發現電梯已重摔落地，撞擊力大得連井道內安全牆與安全柵欄也嚴重毀損。

度假村5名2男3女客房服務人員正帶著清潔工具，如常乘搭玻璃電梯。(X) 軌道傾斜超過35度的玻璃電梯。(X) 撞擊力大得連井道內安全牆與安全柵欄也嚴重毀損。(X) 軌道傾斜超過35度的玻璃電梯。(X) 軌道傾斜超過35度的玻璃電梯。(X)

警方：墮𨋢的原因與鋼索斷裂有關

車廂內的5名員工都倒在地上，其中2人身體嚴重變形，明顯已當場死亡。趕到的救護人員立即將傷勢嚴重的另外3人送院急救，可惜最後仍不治身亡。報道指，5名不幸罹難的工作人員年齡分別介於19歲至24歲之間。警方調查後指出，墮𨋢的原因與鋼索斷裂有關，但詳細的原因仍有待進一步調查，將深入追查渡假村是否有遵照安全標準、定期維修電梯。

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