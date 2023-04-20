恐怖意外｜遊客船尾游上船　慘遭螺旋槳斬斷腳(有片)

加勒比海近日發生一宗可怕意外，一名到聖馬丁島進行水上活動男遊客，試圖在海中爬上已啟動引擎的水上的士，慘被扯到水中，雖能最終能獲救保存性命，但其中一隻腳遭螺旋槳斬斷。

綜合報道，當地遊客都由水上的士接載到著名旅遊景點聖馬丁島觀光或進行水上活動。警方表示， 事發於上周二(11日)，初步調查顯示乘搭遊輪到當地觀光的男遊客跳入海中，游向停泊在其中一個碼頭的水上的士，試圖爬上水上的士尾部，腳被螺旋槳夾住，導致失去部分右腳。