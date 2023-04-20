恐怖意外｜遊客船尾游上船　慘遭螺旋槳斬斷腳(有片)

加勒比海近日發生一宗可怕意外，一名到聖馬丁島進行水上活動男遊客，試圖在海中爬上已啟動引擎的水上的士，慘被扯到水中，雖能最終能獲救保存性命，但其中一隻腳遭螺旋槳斬斷。
綜合報道，當地遊客都由水上的士接載到著名旅遊景點聖馬丁島觀光或進行水上活動。警方表示， 事發於上周二(11日)，初步調查顯示乘搭遊輪到當地觀光的男遊客跳入海中，游向停泊在其中一個碼頭的水上的士，試圖爬上水上的士尾部，腳被螺旋槳夾住，導致失去部分右腳。
救人男子被斷腳嚇到鬆手 令傷者再度墮海
網上影片顯示，當時水上的士的船尾冒出白浪，意味引擎已啟動，男遊客無視危險游到船尾，一手搭在船尾的平台，四周目擊者見情況危急紛紛驚呼，並叫船長停船，這時男遊客企圖上船，惟乏力更一度被水流扯入水底沒頂，但他很快再冒出水面並呼救，船上一名男子隨即走到船尾平台，伸手要將男遊客拉起，詎料男遊客上水露出右腳時，只見血肉模糊，腳掌已失去，不但目擊者驚叫，就連救人的男子也被眼前畫面嚇得立即放手，雙手掩頭，令男遊客再度墮入水中，男子驚魂甫定再將男遊客拉上水，可見平台及海面隨即被血水染紅。該名男遊客隨即被送到醫療治療，目前情況危急但情況穩定。目前當局正在調查事件成因。
Un turista pierde el pie con la hélice de un barco mientras intentaba subir a bordo en Sint Maarten. pic.twitter.com/cqW6gX3LI9— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 14, 2023