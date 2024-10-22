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國際
2024-10-22 17:47:42

恐怖意外！24歲女大生疑酒醉掉進垃圾桶失蹤 焚化爐尋獲骸骨

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西班牙警方在垃圾焚化爐尋獲人類骸骨，懷疑屬於失蹤女子梅迪納。(互聯網)

西班牙警方在垃圾焚化爐尋獲人類骸骨，懷疑屬於失蹤女子梅迪納。(互聯網)

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西班牙發生駭人致命意外，一名24歲女子疑酒醉後摔進街邊垃圾桶，失去意識下遭垃圾車收走，與垃圾一起被輾壓、焚燒。友人報稱女子失蹤，警方其後在焚化爐尋獲人類骸骨，正確認是否屬於該名失蹤女子。

事主與友人飲酒狂歡後失蹤

《觀察者》等媒體報道，24歲女大學生梅迪納(Agostina Rubini Medina)與友人在西班牙渡假勝地馬約卡島(Majorca Island)遊玩，期間在首府帕爾瑪(Palma)與友人出外飲酒狂歡後離奇失蹤。警方接報後調查超過兩周，才發現梅迪納事發當天喝醉，可能為了找手機而翻垃圾桶，卻突然失去知覺而掉進桶內，其後垃圾車到來，把昏倒的她與垃圾一起處理掉。

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個人物品遺留垃圾桶旁

梅納迪於本月3日失蹤，附近有商店員工稱目擊事發經過，表示當日午夜時分，梅迪納看來喝醉，到店裡買了一包薯片，不久後在巴士站附近見到，她的手袋和上衣整齊地放在垃圾桶旁，但他當時並沒理會。

案中24歲事主梅迪納。(互聯網) 梅迪納於本月3日失蹤，警方發布尋人告示。(互聯網) 警方懷疑梅迪納因醉酒出事。(互聯網) 警方在Son Reus垃圾焚化爐尋獲人類骸骨。 (互聯網) 警方懷疑梅迪納意外掉進垃圾桶，被當垃圾處理掉。(互聯網)

手機追蹤訊號露端倪

據警方調查，手機追蹤數據顯示，梅迪納的手機在巴士站停留約半小時，之後移至焚化爐，隨後訊號消失。而這路線與時間點，都與當天凌晨的垃圾車行車紀錄吻合。警方其後在焚化爐灰燼中尋獲人類骸骨，正進行DNA檢驗。

垃圾車壓縮艙缺氧

警方表示，梅迪納身材瘦弱且易醉，加上當天她服藥後喝酒，酒精的影響便更加劇烈。當日凌晨2時許，垃圾車駛至巴士站時，已載了逾7噸垃圾，垃圾都被壓縮，而壓縮艙內嚴重缺氧，因此研判梅迪納被送到焚化爐前，很可能已死亡。

警方至今仍在垃圾場尋找其他人類遺骸，警方指暫沒證據顯示其他人涉案，或梅迪納仍然在世，只是隱藏行蹤。

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