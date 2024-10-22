恐怖意外！24歲女大生疑酒醉掉進垃圾桶失蹤 焚化爐尋獲骸骨

西班牙發生駭人致命意外，一名24歲女子疑酒醉後摔進街邊垃圾桶，失去意識下遭垃圾車收走，與垃圾一起被輾壓、焚燒。友人報稱女子失蹤，警方其後在焚化爐尋獲人類骸骨，正確認是否屬於該名失蹤女子。

事主與友人飲酒狂歡後失蹤

《觀察者》等媒體報道，24歲女大學生梅迪納(Agostina Rubini Medina)與友人在西班牙渡假勝地馬約卡島(Majorca Island)遊玩，期間在首府帕爾瑪(Palma)與友人出外飲酒狂歡後離奇失蹤。警方接報後調查超過兩周，才發現梅迪納事發當天喝醉，可能為了找手機而翻垃圾桶，卻突然失去知覺而掉進桶內，其後垃圾車到來，把昏倒的她與垃圾一起處理掉。