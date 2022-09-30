恐怖慎入｜再有俄人為逃避入伍　叫朋友用鎚打斷隻手(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月。總統普京上周下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，觸發大批俄羅斯人離境，部分人各出奇謀，繼有俄國青年要求朋友踩斷他小腿後，網上再流傳一段影片，再有俄漢疑為逃避動員令，叫友人用大鎚打斷自己隻手。
《每日郵報》(Mail Daily)報道，網上流傳影片顯示，一名上半身赤裸男子在棚屋裡半掩著臉跪在地，將左手手肘放在几子上，另一名男子雙手高舉大鐵鎚，對準几子上的手肘大力打下去，只見手肘反彈了一下，持鎚男子隨即離開，半裸男子則站起，望著自己軟癱下垂的左手，慢慢走到棚屋外，之後發出痛苦的呻吟聲，並以右手撫著左肩。未幾聽到疑似友人說：「Kolyan，一切都好嗎？他媽的，是嗎？」一個女人的聲音問：「他為何逃跑？」半裸男回應：「他答應打我。」之後有2名婦人出來查看半裸男的手，其中1人問：「他不是打斷你的手臂嗎？」影片未有註明日期和地點，亦未能確認半裸男的手有否被打斷。
普京承認局部動員徵兵期間曾經犯錯
普京周四(29日) 承認俄羅斯政府在執行他的草案時出現錯誤，必須糾正，那些沒有正當理由被徵召的人應該被送回家，強調需要獨立處理每個情況，如果有錯誤，必須糾正。徵兵委員會設有檢察機關，處理相關問題。普京在宣布動員令時表示「只有具有戰爭經驗和所需技能的人才會被徵召入伍」，但從網上影片所見，徵兵規模似乎更大。
警告：影片內容或會令人情緒不安
#mobilization The Russians continue to experiment with self-torture in order to escape from mobilization. #RussianArmy #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/ER4Fz6oJs6— P.Style (@PStyle0ne1) September 29, 2022