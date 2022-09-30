恐怖慎入｜再有俄人為逃避入伍　叫朋友用鎚打斷隻手(有片)

《每日郵報》(Mail Daily)報道，網上流傳影片顯示，一名上半身赤裸男子在棚屋裡半掩著臉跪在地，將左手手肘放在几子上，另一名男子雙手高舉大鐵鎚，對準几子上的手肘大力打下去，只見手肘反彈了一下，持鎚男子隨即離開，半裸男子則站起，望著自己軟癱下垂的左手，慢慢走到棚屋外，之後發出痛苦的呻吟聲，並以右手撫著左肩。未幾聽到疑似友人說：「Kolyan，一切都好嗎？他媽的，是嗎？」一個女人的聲音問：「他為何逃跑？」半裸男回應：「他答應打我。」之後有2名婦人出來查看半裸男的手，其中1人問：「他不是打斷你的手臂嗎？」影片未有註明日期和地點，亦未能確認半裸男的手有否被打斷。