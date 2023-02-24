恐怖槍擊｜不忿篤波輸錢被嘲　巴西漢竟槍殺7人包括12歲女童(有片)

巴西發生一宗恐怖槍擊事件。2名男子在一間桌球酒吧，因為打桌球連輸兩局遭到嘲笑，竟然在場內大開殺戒，造成7名男女死亡，最可怕的是，其中6人是與桌球比賽毫無關係的無辜客人，包括一名年僅只有12歲的女童。

綜合報道，事發於巴西馬托格羅索州Sinop市周二(21日)。警方指出，2名槍手連輸兩局桌球兼輸錢，被人嘲笑，竟然惱羞成怒在酒吧內開槍大屠殺。CCTV影片顯示，穿著藍色上衣的男子持手槍喝令在場客人排排站好，另一名穿橫間POLO衫的男子從車上取來霰彈槍，走進店裡二話不說先向贏錢男子開槍，再向場內客人開槍，有男女逃出店外也被從後射殺。目睹的民眾嚇得四處逃竄，槍手臨走前還不忘拿走桌球枱上的錢。