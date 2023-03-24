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國際
2023-03-24 14:15:00

恐怖殺人｜巴西漢駕推土機埋伏殺人　來回輾過鐵斗狂敲(有片)

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巴西漢駕推土車埋伏殺人，來回輾過鐵斗狂敲。(Twitter)

巴西漢駕推土車埋伏殺人，來回輾過鐵斗狂敲。(Twitter)

巴西聖保羅州周三(22)發生恐怖殺人事件，一名污水處理廠工人，駕駛推土機埋伏謀殺同事，網上影片顯示，疑兇不僅用推土機將對方來回輾壓，還用鐵斗瘋狂擊打，直到他落車檢查對方失去知覺才肯罷手。巴西警方表示，疑犯仍在逃走，至於犯案動機則有待進一步調查。

綜合報道，44歲的工人Milton César Magalhães41歲死者Iebel Garcia Silva都是一間污水處理廠的員工Milton周三駕駛一輛黃色推土機在路邊埋伏，等到Iebel駕電單車經過時，用推土機前方的鐵斗將對方連人帶車撞倒地上，接著來回輾壓。Milton見到Iebel還在掙扎，竟然改用後方的鐵斗瘋狂擊打對方，最後更落車持棍到Iebel身邊試圖再施襲，當他發現Iebel再沒有動靜後才罷手離開。

Milton用推土車前方的鐵斗將對方連人帶車撞倒地上，接著來回輾壓。(Twitter) Milton見受到撞擊和輾壓的伊貝爾還在掙扎，竟停下來改用後方的鐵斗瘋狂擊打對方的下半身。(Twitter) 最後更親自落車持棍到Iebel身邊試圖襲擊，但他發現Iebel再沒有動靜後才罷手離開。(Twitter)

警方指兩人早於2014年結怨

事發約1分鐘長的CCTV影片在Twitter上流傳開來，掀起網民怒火。巴西警方經調查後發現，MiltonIebel2014年曾因故起爭執，當時2人皆遭受停職30天的處分，如今Milton謀殺同事，目前仍在逃中，警方將全力進行追捕。

 

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