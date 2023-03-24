恐怖殺人｜巴西漢駕推土機埋伏殺人　來回輾過鐵斗狂敲(有片)

巴西聖保羅州周三(22日)發生恐怖殺人事件，一名污水處理廠工人，駕駛推土機埋伏謀殺同事，網上影片顯示，疑兇不僅用推土機將對方來回輾壓，還用鐵斗瘋狂擊打，直到他落車檢查對方失去知覺才肯罷手。巴西警方表示，疑犯仍在逃走，至於犯案動機則有待進一步調查。

綜合報道，44歲的工人Milton César Magalhães與41歲死者Iebel Garcia Silva都是一間污水處理廠的員工。Milton周三駕駛一輛黃色推土機在路邊埋伏，等到Iebel駕電單車經過時，用推土機前方的鐵斗將對方連人帶車撞倒地上，接著來回輾壓。Milton見到Iebel還在掙扎，竟然改用後方的鐵斗瘋狂擊打對方，最後更落車持棍到Iebel身邊試圖再施襲，當他發現Iebel再沒有動靜後才罷手離開。