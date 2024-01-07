恐怖直擊｜墨爾本狂漢乘車到處刺途人5傷 從後刀插男子大腿一人險死(有片)

澳洲墨爾本周六深夜至周日凌晨內有5人接連在街上毫無預警地遭刺傷，其中一人一度命危。報道指，兇徒手持一袋刀，乘坐公共交通工具到墨爾本市中心和周邊隨機刺傷途人。閉路電視拍到兇徒穿粉綠色連帽上衣，在人來人往的街上從後奔向一名穿黑衫的男途人，並突然舉刀插其大腿，相當恐怖。遇襲男子大聲喊痛呼叫，但兇徒出手相當快，刺人後又立即跑開，附近途人看不見兇徒施襲經過，不知那男子突然大叫發生甚麼事。31歲男兇徒在刺傷首人3小時後落網，被控包括蓄意傷人等14項罪名周一提堂。警方稱，事件不涉恐怖襲擊，遇襲途人並沒有做出任何挑釁行為，而被捕男子似乎精神有問題，也可能受藥物和酒精影響，仍有待調查。