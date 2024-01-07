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國際
2024-01-07 18:29:26

恐怖直擊｜墨爾本狂漢乘車到處刺途人5傷 從後刀插男子大腿一人險死(有片)

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墨爾本

墨爾本刺人案｜穿粉綠色上衣兇徒在人來人往街上從後刀插一名男途人大腿。(互聯網)

澳洲墨爾本周六深夜至周日凌晨內有5人接連在街上毫無預警地遭刺傷，其中一人一度命危。報道指，兇徒手持一袋刀，乘坐公共交通工具到墨爾本市中心和周邊隨機刺傷途人。閉路電視拍到兇徒穿粉綠色連帽上衣，在人來人往的街上從後奔向一名穿黑衫的男途人，並突然舉刀插其大腿，相當恐怖。遇襲男子大聲喊痛呼叫，但兇徒出手相當快，刺人後又立即跑開，附近途人看不見兇徒施襲經過，不知那男子突然大叫發生甚麼事。31歲男兇徒在刺傷首人3小時後落網，被控包括蓄意傷人等14項罪名周一提堂。警方稱，事件不涉恐怖襲擊，遇襲途人並沒有做出任何挑釁行為，而被捕男子似乎精神有問題，也可能受藥物和酒精影響，仍有待調查。

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墨爾本刺人案｜St Kilda英國遊客遇刺

報道指，最先是一名28歲男子在周六晚9時20分，於墨爾本Southbank地區遭刺身體和腿部。40分鐘後，於市中心的國王街(King Street)再有一名24歲男子遭傷腿部，兩人傷勢並不致命。兇徒刺傷兩人後乘坐公共交通工具到海邊旅遊區St Kilda，於晚上11時前向兩名在街上散步的31歲男女途人施襲，女子傷勢嚴重，搶救後撿回一命。其同行男友手臂遭割傷。之後在周日凌晨12時30分，St Kilda近海邊街上一名31歲英國男遊客遇刺。

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