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國際
2025-04-02 17:51:04

恐怖黑寡婦！俄女專嫁前線士兵 等丈夫陣亡爽領800萬盧布撫恤金 買樓賺錢

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俄網紅切爾丹采娃(左)主持的網上直播節目訪問奧爾洛娃(右)，大爆「黑寡婦」如何藉俄烏戰爭發國難財。(互聯網)

俄網紅切爾丹采娃(左)主持的網上直播節目訪問奧爾洛娃(右)，大爆「黑寡婦」如何藉俄烏戰爭發國難財。(互聯網)

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俄烏戰爭持續多時，俄羅斯一些女性大發「國難財」，專門鎖定單身、即將被派往烏克蘭前線的士兵，與他們結婚後，默默等待丈夫陣亡，以獲取800萬盧布(約738,643港元)撫恤金。

媒體報道，奧爾洛娃(Marina Orlova)是一名律師兼地產經紀，她在網紅切爾丹采娃(Darya Cherdantseva)主持的網上直播節目爆料指，很多俄羅斯女人正「利用戰爭賺錢」，把陣亡丈夫的撫恤金拿來買房產，「這很容易，也很簡單」。

奧爾洛娃解釋，「你只要找到一個正在服役的男人，他死了，就能得到800萬盧布。現在很多人這樣做。很多女人拿著800萬盧布來找我們，買一些平價房屋」。她形容，「這是一項商業計劃」。聽畢，切爾丹采娃建議，這些寡婦應該再找下一任參戰丈夫，就可獲取第二筆撫恤金。
 

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俄網紅切爾丹采娃在網上直播節目提問。(互聯網) 律師兼地產經紀奧爾洛娃爆料。(互聯網) 俄羅斯國防部周三發布的照片可見，俄軍動用「Grad」122毫米口徑多重火箭炮攻擊烏克蘭據點。(美聯社) 俄羅斯國防部周三發布的照片可見，俄軍準備向烏克蘭據點發放無人機。(美聯社)

節目片段在社交網瘋傳，即引發熱議。儘管兩人堅稱只是「黑色幽默」，但網民不接受她們解釋，紛紛批評她們「沒道德」、「侮辱陣亡士兵及家屬」、「沒人性」。

但有俄羅斯網民指，他們認識一些女子，確實正在推進「黑寡婦計劃」。網民加林娜(Galina)表示，兄長已為國犧牲，上戰場前突然閃婚，家人都覺得可疑，「他還沒下葬，妻子已在辦公室跑來跑去，安排撫恤金的事情了」。

報道指，受爭議的節目片段已刪除，奧爾洛娃事後公開道歉，表示「絕對無意冒犯任何人」，透露她收到許多死亡恐嚇，也遭到網絡欺凌。

俄羅斯調查委員會、檢察總長辦公室已介入調查事件。英國《太陽報》指，根據俄羅斯法例，奧爾洛娃一旦被起訴及定罪，最高刑罰為入獄7年。
 

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