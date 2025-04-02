恐怖黑寡婦！俄女專嫁前線士兵 等丈夫陣亡爽領800萬盧布撫恤金 買樓賺錢

俄烏戰爭持續多時，俄羅斯一些女性大發「國難財」，專門鎖定單身、即將被派往烏克蘭前線的士兵，與他們結婚後，默默等待丈夫陣亡，以獲取800萬盧布(約738,643港元)撫恤金。

媒體報道，奧爾洛娃(Marina Orlova)是一名律師兼地產經紀，她在網紅切爾丹采娃(Darya Cherdantseva)主持的網上直播節目爆料指，很多俄羅斯女人正「利用戰爭賺錢」，把陣亡丈夫的撫恤金拿來買房產，「這很容易，也很簡單」。

奧爾洛娃解釋，「你只要找到一個正在服役的男人，他死了，就能得到800萬盧布。現在很多人這樣做。很多女人拿著800萬盧布來找我們，買一些平價房屋」。她形容，「這是一項商業計劃」。聽畢，切爾丹采娃建議，這些寡婦應該再找下一任參戰丈夫，就可獲取第二筆撫恤金。

