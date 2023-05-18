恐怖！電動滑板車叉電突爆炸起火 全程被家居鏡頭拍下(有片)

電子設備勿在無看顧下叉電，更不要叉電叉過夜。倫敦消防當局發放片段提醒大家小心電子設備充電，事發在上周六，家居鏡頭錄得的片段可見一輛電動滑板車(e-scooter)放在廚房門口充電期間冒煙，不久後出現火光，甚至爆炸著火，火焰和煙冒瞬間布滿廚房，情況相當恐怖。

滑板車充電起火｜事主：很感恩還活著

37歲事主Dell Williams稱，兩星期前在網購平台Gumtree購買了該輛電動滑板車。幸好他和屋內其他住客當時都不在廚房附近，並且安全逃出來，「很感恩還活著」。他因為吸入濃煙不適，留院8小時。Williams說，當返回寓所見到損毀情況也嚇一跳，「我感到很震驚，甚至現在仍很驚。幸好沒有人受傷，我逃過死劫。」他指，不要在屋裡充電，如果可以在室外。