恐怖！電動滑板車叉電突爆炸起火 全程被家居鏡頭拍下(有片)

電子設備勿在無看顧下叉電，更不要叉電叉過夜。倫敦消防當局發放片段提醒大家小心電子設備充電，事發在上周六，家居鏡頭錄得的片段可見一輛電動滑板車(e-scooter)放在廚房門口充電期間冒煙，不久後出現火光，甚至爆炸著火，火焰和煙冒瞬間布滿廚房，情況相當恐怖。
滑板車充電起火｜事主：很感恩還活著
37歲事主Dell Williams稱，兩星期前在網購平台Gumtree購買了該輛電動滑板車。幸好他和屋內其他住客當時都不在廚房附近，並且安全逃出來，「很感恩還活著」。他因為吸入濃煙不適，留院8小時。Williams說，當返回寓所見到損毀情況也嚇一跳，「我感到很震驚，甚至現在仍很驚。幸好沒有人受傷，我逃過死劫。」他指，不要在屋裡充電，如果可以在室外。
滑板車充電起火｜電池過熱很快著火 冒出氣體或有毒
倫敦消防副處長Dom Ellis稱，這類火警愈來愈常見，從上述片段可見，「電池一旦開始過熱，很快就會著火，並可以阻塞逃生通道」。另外，電池過熱會冒出氣體，這些白灰色氣體並不是無害，而火熱蔓延之迅速也不可忽視。為電子產品充電時，也不要放在通道，起火會堵塞逃生路線。倫敦消防處稱，今年至目前為止，倫敦已發生48宗電動單車及12宗電動滑板車充電起火事件。報道指，為電動滑板車或電動單車充電前，電池最好先散熱冷下來，並向有信譽的供應商購買充電器和電池。
滑板車充電起火｜肯特一宗電池過熱起火 燒死狗狗主人重傷
英國各地也有發生類似充電起火事故，肯特郡上月一宗火警43歲事主Kevin Record的滑板車叉電叉過夜，結果釀成憾事。他的狗狗Shogun凌晨跳上床喚醒他，赫然發現滑板車冒火花，數秒後甚至爆炸。他右邊身體嚴重燒傷，但仍能在濃煙中奔出房間。不過愛犬Shogun卻未能逃出來，不幸死去，Record稱「牠是我的一切，為了救我而死亡。」他形容事發時，「在數秒之間，火球點燃周圍的東西。像手榴彈爆炸，很恐怖。」自認對科技熟識的Record表示，自己以為很了解電子產品，但這類火警可以發生在任何人身上。