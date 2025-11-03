恐龍木乃伊｜美國還原6700萬年前鴨嘴龍化石　皮膚完整腳部有蹄

科學家在美國懷俄明州拉斯克鎮附近的一系列峽谷中，發現被稱為「木乃伊區」的特殊地帶，該區域已出土兩具保存完好的恐龍「木乃伊」。這些6700萬年前的化石還原後，不僅保存了軟組織，還揭示了鴨嘴龍（Edmontosaurus）背部有尖刺、腳部有蹄的真實外觀，科學家們希望未來能在此發現完美保存的霸王龍或三角龍標本。 首次了解大型恐龍外觀 芝加哥大學的古生物學團隊在新研究中詳細描述了這些發現。研究主要作者塞雷諾（Paul Sereno）表示，這些在2000年發現的鴨嘴龍木乃伊化石，為科學界提供了前所未有的恐龍外觀資訊。「這是我們首次真正了解大型恐龍外觀的例子，」塞雷諾告訴《牛仔州日報》（Cowboy State Daily），「我們從頭到腳都了解鴨嘴龍，這非常令人興奮。」

這些恐龍死亡後經歷了特殊的保存過程。塞雷諾解釋說：「當恐龍被埋葬後，細菌膜覆蓋了開始在地下腐爛的恐龍屍體。被新鮮的沙子和泥土包圍時，一些泥土會被這層細菌膜吸引到腐爛屍體的表面。」這種「黏土面膜」形成了一層僅百分之一英寸厚的薄膜，完美保存了恐龍皮膚的質地和結構。 恐龍蹄與馬蹄結構相同 科學家們發現鴨嘴龍背部有一排肉質脊狀物，類似於現今波羅洲的多利亞角頭蜥蜴。更令人意外的是，這種恐龍的後腳竟然有蹄。「我們從未想過爬行動物會有蹄，但親眼所見才能相信，」塞雷諾說，「這恐龍有著與馬蹄相同的結構：堅硬的蹄外層和柔軟的中心。這難以置信且相當壯觀。」 「恐龍木乃伊」在懷俄明州古生物學探索的早期就已成為重要發現。第一具恐龍木乃伊由古生物學家斯特恩伯格（Charles Sternberg）於1908年在拉斯克附近發現，現為紐約美國自然歷史博物館最珍貴的展品之一。塞雷諾通過歷史偵探工作重新發現了這個地點，在那裡找到了論文中描述的恐龍木乃伊之一。