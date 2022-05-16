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2022-05-16 16:18:44

恨到出聲｜特朗普妻怨未登《Vogue》封面　梅拉尼婭不排除再做第一夫人

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特朗普妻怨未登《Vogue》封面，梅拉尼婭不排除再做第一夫人。(資料圖片)

特朗普妻怨未登《Vogue》封面，梅拉尼婭不排除再做第一夫人。(資料圖片)

美國前第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)在最新專訪中，不但埋怨時尚雜誌《Vogue無按過去數十年慣例邀請她當封面人物，更暗示可能跟隨前總統特朗普(Donald Trump)再度入主白宮。

被問到一直有傳特朗普有否可能再度參選總統入主白宮時，她未有正面回應，但指「不想將說話講得太死」。(網上圖片)

被問到一直有傳特朗普有否可能再度參選總統入主白宮時，她未有正面回應，但指「不想將說話講得太死」。(網上圖片)

一直受前特朗普「推崇」的美國《霍士新聞》Fox News周日(15)刊登梅拉尼婭自特朗普連任失敗離開白宮後的首個傳媒訪問。她自豪地提及特朗普的政績，指「特朗普政府在4間做了很多事。」被問到一直有傳特朗普有否可能再度參選總統入主白宮時，她未有正面回應，但指「不想將說話講得太死」。

梅拉尼婭宣傳自家NFT。(網上圖片)

梅拉尼婭宣傳自家NFT。(網上圖片)

拉尼婭宣傳自家NFT

拉尼婭又趁機會在專訪中宣傳自己的NFT (Non-fungible token、非同質化代幣)數碼藝術品，她指，已設計過數個NFT作品，並放上個人網站銷售，不過今年1月公開的首批品項未能達到她的25萬美元目標價。她提到自己最新NFT作品The MetaRose，稱是一朵有生命力的藍玫瑰，每片售價150美元，並指「部分收益」將用於支持寄養兒童。

美國《有線電視新聞網》(CNN)曾報道大多數第一夫人通常會經由在白宮期間就成立的倡議活動，成立非營利的基金會或組織來做慈善，多次向梅拉尼婭查詢銷售額中有多少比例將用於或是已經用在慈善，以及哪一間慈善團體受惠，梅拉尼婭至今仍未回覆。

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拉尼婭指《Vogue有偏見

梅拉尼婭又提到，她在擔任第一夫人期間，從未登上《Vogue封面，打破了數十年的慣例，但總統拜登上任後，第一夫人吉爾(Jill Biden)卻登上《Vogue封面。梅拉尼婭談到《Vogue為何未像對其他第一夫人那樣對待她，她說：「他們(Vogue)有偏見，而且他們有好惡之心，這個很明顯。

除了吉爾，奧巴馬夫人米歇爾(Michelle Obama)克林頓夫人希拉均曾登上《Vogue封面，而米歇爾更曾三度成為封面人物，創下最多次登封面的第一夫人紀錄。

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