恨到出聲｜特朗普妻怨未登《Vogue》封面　梅拉尼婭不排除再做第一夫人

被問到一直有傳特朗普有否可能再度參選總統入主白宮時，她未有正面回應，但指「不想將說話講得太死」。(網上圖片)

一直受前特朗普「推崇」的美國《霍士新聞》Fox News周日(15日)刊登梅拉尼婭自特朗普連任失敗離開白宮後的首個傳媒訪問。她自豪地提及特朗普的政績，指「特朗普政府在4年間做了很多事。」被問到一直有傳特朗普有否可能再度參選總統入主白宮時，她未有正面回應，但指「不想將說話講得太死」。

梅 拉尼婭宣傳自家 NFT

梅拉尼婭又趁機會在專訪中宣傳自己的NFT (Non-fungible token、非同質化代幣)數碼藝術品，她指，已設計過數個NFT作品，並放上個人網站銷售，不過今年1月公開的首批品項未能達到她的25萬美元目標價。她提到自己最新NFT作品「The MetaRose」，稱是一朵有生命力的藍玫瑰，每片售價150美元，並指「部分收益」將用於支持寄養兒童。

美國《有線電視新聞網》(CNN)曾報道，大多數第一夫人通常會經由在白宮期間就成立的倡議活動，成立非營利的基金會或組織來做慈善，多次向梅拉尼婭查詢銷售額中有多少比例將用於或是已經用在慈善，以及哪一間慈善團體受惠，梅拉尼婭至今仍未回覆。