恩愛夫妻度假浸按摩池　意外觸電1死1命危(有片)

一對來自美國的夫婦日前到墨西哥北部的佩尼亞斯科港(Puerto Peñasco)當地一個著名度假村度假。詎料二人在使用按摩池時竟意外觸電，導致丈夫不幸身亡，妻子傷勢嚴重，被送回美國的醫院救治，未過危險期。

綜合報道，事件中的美國夫婦為43歲丈夫Jorge N與妻子Lizeth N，他們周二(11日)入住當地著名的索諾拉濱海度假村(Sonoran Sea Resort)，同日傍晚約8點半，夫妻兩人一同進入電動按摩池準備浸泡放鬆時，突然遭受電擊，Jorge不幸當場身亡，Lizeth則傷勢嚴重，已經被送回美國的醫院進行治療，仍未渡過