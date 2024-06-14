恩愛夫妻度假浸按摩池　意外觸電1死1命危(有片)

一對來自美國的夫婦日前到墨西哥北部的佩尼亞斯科港(Puerto Peñasco)當地一個著名度假村度假。詎料二人在使用按摩池時竟意外觸電，導致丈夫不幸身亡，妻子傷勢嚴重，被送回美國的醫院救治，未過危險期。
綜合報道，事件中的美國夫婦為43歲丈夫Jorge N與妻子Lizeth N，他們周二(11日)入住當地著名的索諾拉濱海度假村(Sonoran Sea Resort)，同日傍晚約8點半，夫妻兩人一同進入電動按摩池準備浸泡放鬆時，突然遭受電擊，Jorge不幸當場身亡，Lizeth則傷勢嚴重，已經被送回美國的醫院進行治療，仍未渡過
危險期。
有人疑在池中載浮載沉 無人敢落水施救
網上流傳事發後影片顯示，電動按摩池位於度假村與沙灘之間的室外範圍，事發後有人倒臥池邊，有人為其進行心外壓急救，池中隱約有人的身影載浮載沉，附近多人圍觀，但似乎無人敢進池施救。
根據調查，Lizeth身上的傷口與電擊後的燒燙傷相符，初步研判二人是因為觸電而死亡。墨西哥警方正在就案件進行詳細調查；度假村至今未就今次意外作回應。
#VÍDEO⚠️| Trágicas vacaciones. Turista muere por descarga eléctrica en el jacuzzi de un hotel en Puerto Peñasco, #Sonora. La víctima es miembro de una familia estadounidense que se hospedaba en el hotel Sonora Sea Resort. pic.twitter.com/NagicWR8fH— Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) June 12, 2024