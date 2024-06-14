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國際
2024-06-14 14:48:00

恩愛夫妻度假浸按摩池　意外觸電1死1命危(有片)

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恩愛夫妻度假浸按摩池，意外觸電1死1命危。(X)

恩愛夫妻度假浸按摩池，意外觸電1死1命危。(X)

一對來自美國的夫婦日前到墨西哥北部的佩尼亞斯科港(Puerto Peñasco)當地一個著名度假村度假。詎料二人在使用按摩池時竟意外觸電，導致丈夫不幸身亡，妻子傷勢嚴重，被送回美國的醫院救治，未過危險期。

綜合報道，事件中的美國夫婦為43歲丈夫Jorge N與妻子Lizeth N，他們周二(11)入住當地著名的索諾拉濱海度假村(Sonoran Sea Resort)，同日傍晚約8點半，夫妻兩人一同進入電動按摩池準備浸泡放鬆時，突然遭受電擊，Jorge不幸當場身亡，Lizeth則傷勢嚴重，已經被送回美國的醫院進行治療，仍未渡過

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危險期。

有人倒臥池邊，另外有人為其進行心外壓急救。(X) 池中隱約有人的身影載浮載沉。(X) 43歲死者Jorge N與妻子Lizeth N。(X)

有人疑在池中載浮載沉 無人敢落水施救

網上流傳事發後影片顯示，電動按摩池位於度假村與沙灘之間的室外範圍，事發後有人倒臥池邊，有人為其進行心外壓急救，池中隱約有人的身影載浮載沉，附近多人圍觀，但似乎無人敢進池施救。

根據調查，Lizeth身上的傷口與電擊後的燒燙傷相符，初步研判二人是因為觸電而死亡。墨西哥警方正在就案件進行詳細調查；度假村至今未就今次意外作回應。

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