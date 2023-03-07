悉尼兩年來首次錄40度高溫　澳洲東岸多處叢林起火

在過去兩年因為暴雨及水浸的澳洲，在今年重遇炎熱的夏天。其中在悉尼，在周一（6日）錄得自2021年以來首次單日攝氏40度的高溫，然而在澳洲的東岸，多處叢林起火，或將引發更大型的山林大火。
包括悉尼在內的城市，錄得自2021年1月以來，首次逾40度的高溫下，澳洲在今日（7日）全國仍有33處的火警，消防部門表示，當中有10處火災仍未受到控制。消防員指，他們面對是10至15米高的火焰。當局已呼籲新南威爾士州受影響的居民撤離，並已報告一些物業受到了破壞。
新南威爾士州的消防部門指，強風令到火勢得到迅速蔓延。當地的消防部門主管表示：「這對於消防員將是另一個艱難的日子，甚至可能要到明日我們才得到緩和。」而澳洲的氣象部門同樣警告，在新南威爾士的東部，可能會出現旱天雷，並引發新的大火。
拉尼娜現象結束
澳洲東部之前連續3年受到拉尼娜現象影響，出現高於平均的雨量，並造成多處水浸。而去年更是悉尼有紀錄以來最濕的一年。然而氣象局當局指，拉尼娜現象在今年似乎已經結束，但換來可能是一般的天氣或是更炎熱和乾旱的厄爾尼諾現象出現。
澳洲在2019至2020年曾出現嚴重的酷熱天氣，導致新南威爾士州出現最嚴重的火災，被稱為「黑色夏天」，該年度的火災至少造成33人死亡以及30億隻動物死亡，是澳洲史上其中一次最嚴重的自然災害。