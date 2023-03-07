悉尼兩年來首次錄40度高溫　澳洲東岸多處叢林起火

在過去兩年因為暴雨及水浸的澳洲，在今年重遇炎熱的夏天。其中在悉尼，在周一（6日）錄得自2021年以來首次單日攝氏40度的高溫，然而在澳洲的東岸，多處叢林起火，或將引發更大型的山林大火。

包括悉尼在內的城市，錄得自2021年1月以來，首次逾40度的高溫下，澳洲在今日（7日）全國仍有33處的火警，消防部門表示，當中有10處火災仍未受到控制。消防員指，他們面對是10至15米高的火焰。當局已呼籲新南威爾士州受影響的居民撤離，並已報告一些物業受到了破壞。