悉尼名校下令學生改用Nokia「平價摺機」 應對未滿16歲兒童社交平台禁令

美國《紐約郵報》報道，位於悉尼的克瑞布魯克學校（Cranbrook School）表示，此舉是為因應政府對未滿16歲青少年限制使用社交平台的新規定，該規定將於12月10日正式生效。校長表示，「我們經常需要處理學生在上學或下課途中，不當使用智能手機所引發的問題，尤其是搭乘公共交通工具時。」

澳洲悉尼知名私立學校克瑞布魯克學校（Cranbrook School）宣布，明年起將禁止小學部學生使用智能手機，並要求家長改為替孩子購買諾基亞（Nokia）2660 Flip 4G等類號摺機，以配合政府即將上路的「16歲以下社交平台登記禁令」。

兩款手機皆為入門級

報道指出，目前該校規定，學生在校內不得使用手機，但三到六年級學生可在上學或回家時時攜帶手機，然而，明年起，學生在上下學途中能使用的手機，必須限定為諾基亞（2660 Flip 4G）或 Opel Mobile Flip Phone兩款摺機，售價皆不到800港元。

這項政策還有其他雪梨私立學校跟進，包括女子學校Queenwood與女子學院Pymble Ladies' College此外，西悉尼地區80所天主教學校，也將從2026學年起全面禁止學生使用手機。

