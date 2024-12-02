悉尼外賣店亞裔東主夫婦 遭黑衣人殺死 驚揭竟是兒子

澳洲悉尼一間漢堡包及炸雞外賣店發生恐怖命案，該店的亞裔東主夫婦被發現陳屍於店內。閉路電視拍到一名可疑的黑衣人曾爬上店舖屋頂，相信是兇徒。警方調查後驚揭疑兇竟然是店東夫婦的31歲兒子，隨即拘捕他。

案發在上周六上午約9時40分，69歲的詹和德(Hoa Tek Chiem)和68歲妻子高賢金(Heang Kim Gau)，被長子發現倒斃在Cambridge Park牛津街的商店「Buzzy Bee's Burger House」內，身體嚴重受創。