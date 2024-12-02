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國際
2024-12-02 18:37:24

悉尼外賣店亞裔東主夫婦 遭黑衣人殺死 驚揭竟是兒子

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閉路電視拍到一名黑衣人在案發前數小時出現在店舖屋頂。(互聯網)

閉路電視拍到一名黑衣人在案發前數小時出現在店舖屋頂。(互聯網)

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澳洲悉尼一間漢堡包及炸雞外賣店發生恐怖命案，該店的亞裔東主夫婦被發現陳屍於店內。閉路電視拍到一名可疑的黑衣人曾爬上店舖屋頂，相信是兇徒。警方調查後驚揭疑兇竟然是店東夫婦的31歲兒子，隨即拘捕他。

案發在上周六上午約9時40分，69歲的詹和德(Hoa Tek Chiem)和68歲妻子高賢金(Heang Kim Gau)，被長子發現倒斃在Cambridge Park牛津街的商店「Buzzy Bee's Burger House」內，身體嚴重受創。

死者夫婦。(互聯網) 死者夫婦。(互聯網) 警方封鎖案發現場。(互聯網) 閉路電視拍到一名黑衣人曾在店舖屋頂出現。(互聯網) 家人相擁痛哭。(互聯網) 閉路電視拍到一名黑衣人曾在店舖屋頂出現。(互聯網) 疑兇在家中被捕。(互聯網) 警方封鎖案發現場。(互聯網) 閉路電視拍到一名黑衣人曾在店舖屋頂出現。(互聯網) 閉路電視拍到一名黑衣人曾在店舖屋頂出現。(互聯網) 案發的外賣店。(互聯網)

殺父母兇案｜夫婦出事前準備退休 

據報閉路電視拍到數小時前，有一名黑衣人曾在店舖屋頂出現，片段並在網上流傳。有居民表示，店東夫婦待客非常有禮貌及友善，不明何以會招來殺機。據報夫婦在柬埔寨出生，其後移居澳洲，在悉尼西區經營外賣店29年，出事前他們正計劃退休。

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殺父母兇案｜兒子在家中被捕 木無表情 

警方於當日中午12時半，在夫婦及家人的寓所，拘捕他們的幼子、31歲的艾倫(Allan Chiem)，指他涉嫌謀殺，並證實被閉路電視拍到的黑衣人是他，正調查案件是否涉及金錢瓜葛。艾倫較早前提堂，還柙至下月再審，律師提出心理健康評估的要求，指下次出庭時會以需接受精神病治療為由申請保釋。

消息稱，疑犯被捕時並未流露任何情緒，並指他已經了無生氣過活多年；有警員則形容他心理異常。據報疑犯在父母店內工作，同時亦是兼職簿記員，平日獨來獨往，朋友不多。

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