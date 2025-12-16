悉尼海灘槍擊案｜倒楣男與槍手同名同姓　猛收死亡恐嚇不敢出門(有片)

澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社群的恐怖襲擊，一對父子槍手造成16人死亡，包括槍手中的父親，其同為槍手的兒子受傷被捕。然而當地一名巴基斯坦裔男子卻因為與被捕槍手同名同姓，被誤傳為兇手而接收到大量死亡恐嚇，面臨人身安全威脅。
綜合報道，在恐襲發生後，《澳洲公共廣播公司》引述一位匿名官員表示槍手之一是來自悉尼Bonnyrigg的Naveed Akram。就在疑犯的姓名的資訊流出後，姓名同為「Naveed Akram」的另一名男子的相片就開始在社交平台上被轉發，還引發大量惡毒評論，甚至向他發出死亡威脅。這名無辜男子於周一(15日)在巴基斯坦駐悉尼領事館發布的一段影片中，懇請民眾停止傳播虛假訊息。男子在影片中表示：「據媒體報道，襲擊者之一的名字是Naveed Akram，而我的名字也叫Naveed Akram。我與該事件或那個人沒有任何關係，我希望大家能幫我停止虛假宣傳。」
事主睡不著不敢出門 親戚亦收滋擾電話
報道指，男子於14日晚上約9點半第一次聽說自己被誤以為是恐襲槍手。他強調自己怕到根本睡不著覺，也不敢出門。他還補充，他在巴基斯坦旁遮普省的親戚也接到滋擾電話。他說：「人們開始打電話給他們(親戚)。他們很擔心，已經報警了。」他補充，他愛著澳洲，人們都非常和善，只有這次事件確實對他造成心理創傷。巴基斯坦裔的Naveed Akram於2018年移居澳洲，就讀於中央昆士蘭大學，之後在悉尼的霍姆斯學院攻讀碩士學位。如今他經營一間汽車租賃公司，並表示澳洲是「完美國家」。
This is Naveed Akram. A Pakistani living in Sydney. His identity is falsely being used by some media as being one of the Bondi beach gunmen- this is fake news. His life has now been put in danger. He needs our help. Please share.— Bushra Shaikh (@Bushra1Shaikh) December 14, 2025
