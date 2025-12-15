悉尼海灘槍擊案｜增至16人死亡　槍手父死子危殆

澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社群的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆。澳洲總理阿爾巴內塞說，襲擊是邪惡行為，將動用一切資源應對事件。

這場澳洲近30年來最嚴重的槍械暴力案，事發當日正值猶太教光明節，兩名槍手持長槍在邦迪海灘開槍襲擊約10分鐘。警方證實現場15人遭槍手擊斃，年齡介乎10至87歲，包括1名以色列公民，多人仍留院。槍擊案翌日，阿爾巴尼斯到案發的邦迪海灘獻花，亦有大批民眾到現場獻花致哀。阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。