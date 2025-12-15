悉尼海灘槍擊案｜增至16人死亡　槍手父死子危殆

澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社群的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆。澳洲總理阿爾巴內塞說，襲擊是邪惡行為，將動用一切資源應對事件。
這場澳洲近30年來最嚴重的槍械暴力案，事發當日正值猶太教光明節，兩名槍手持長槍在邦迪海灘開槍襲擊約10分鐘。警方證實現場15人遭槍手擊斃，年齡介乎10至87歲，包括1名以色列公民，多人仍留院。槍擊案翌日，阿爾巴尼斯到案發的邦迪海灘獻花，亦有大批民眾到現場獻花致哀。阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。
空手奪槍男子手中兩槍被封「英雄」
警方指，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。
事件中有一名男子試圖制服其中一名槍手，並成功搶走其槍械，當局公布這名男子是43歲水果店店主Ahmed al Ahmed，他的親屬向當地傳媒透露，Ahmed al Ahmed手部中兩槍，正在醫院接受治療。新南威爾士州州長柯民思讚揚他是英雄，拯救許多人的性命。