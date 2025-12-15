悉尼海灘槍擊案｜奪槍英雄中彈康復中 獲對沖基金經理艾克曼捐贈逾50萬元

澳洲悉尼邦迪海灘槍擊案，一對父子開槍掃射人群造成15死，另有40人送院，而槍手中的父親當場遭警員擊斃，令死者增至16人。事件中被人拍到於停車場獨力奪去其中一名兇徒步槍的男路人被封為英雄，照片亦見他其後中槍坐在地上流著血。片段在網上傳開後，他被認出是蔬果店老闆、43歲的Ahmed al Ahmed，這名英雄制止了槍手進一步大開殺戒，救了不少人性命。他的家人周一稱，他手臂和手掌遭槍傷，接受了手術後正康復中。網上有人為Ahmed眾籌，僅短短數小時已籌得超過100萬澳元(約517萬港元)，其中美國猶太裔富翁、著名對沖基金經理艾克曼(Bill Ackman)為最大捐贈者，在社交網分享有關眾籌時，表示捐了99,999澳元(約50萬港元)。

父親：他剛巧於附近喝咖啡 出於人性奪槍

當局將事件定為針對猶太人社區的恐怖襲擊。Ahmed的父親Mohamed Fateh al Ahmed是一名敘利亞人，說兒子的救人舉動完全是巧合和出於人性。他剛巧在附近與朋友喝咖啡，「見到遇害者、鮮血，以及婦女和孩子躺在地上」，毫不猶疑去阻止。Ahmed的表親到醫院探訪後說，「他百分百是英雄，他中了兩槍，分別是手臂和手掌。他看來還好。」

「他是真實生活的英雄」

Ahmed的父母事後曾向澳洲廣播公司稱，兒子遭開槍4至5下，他救人完全沒有考慮到他們的背景，沒有國籍之分，特別是在澳洲，市民之間沒有分別。Ahmed於敘利亞出生和成長，自2006年前往澳洲後與父母分開，兩老數月前才從敘利亞到悉尼。於敘利亞的叔叔稱，「整條村、敘利亞、所有穆斯林，以至全世界都以他為榮」。新南威爾士州長柯民思(Chris Minns)上載探訪Ahmed的照片，稱對方是真實生活的英雄，「昨晚(周日)他難以置信的英勇毫無疑問拯救了無數生命，他不顧個人的巨大危險奪去恐怖分子的槍」。另有民眾到Ahmed留醫的醫院，送上鮮花和慰問卡。一對父母帶同7歲女兒放下鮮花，附有寫著「致Ahmed，感謝你的英勇和拯救多人性命」；女孩的母親說，「我丈夫是俄羅斯人、我父親是猶太人，而我的祖父是穆斯林。這不單是邦迪的事，也是所有人的事」。