悉尼海灘槍擊案｜奪槍英雄恐失左臂 稱不後悔 向槍手擲磚英雄中彈身亡(有片)

澳洲悉尼邦迪海灘槍擊案，43歲敘利亞移民艾哈邁德(Ahmed al Ahmed)奮不顧身撲向槍手奪槍並逼退槍手，隨後手臂中彈受傷，事後被傳媒讚揚是「奪槍英雄」。惟有媒體周二指，他的傷勢比之前報道的嚴重，恐失掉手臂。 其移民律師伊薩告訴《悉尼先驅晨報》，艾哈邁德左臂約有5處槍傷，其中一枚子彈深入左肩胛骨，失血嚴重，他擔心艾哈邁德可能因此失去左臂。伊薩說：「他(艾哈邁德)情況一點也不好，身上多處中彈，我們的英雄正苦苦撐著……他的傷勢比想像的嚴重得多。」伊薩指出，「艾哈邁德是謙遜的人，他不在意媒體報道，只是出於人性做了當時必須去做的事」。《新西蘭前鋒報》指，儘管受了槍傷，艾哈邁德說不後悔當時的舉動。早前有報道指，艾哈邁德是水果店老闆，但經查證，他經營的其實是煙草專賣店和便利店。

新南威爾斯州長柯民思(Chris Minns)到醫院探望艾哈邁德，並在IG發文讚揚「艾哈邁德是真實世界的英雄。昨晚，他冒著極大危險奪去一名恐怖分子的武器，他的非凡勇氣無疑拯救了無數性命」，「如果不是艾哈邁德無私的勇氣，將有更多人失去性命。謝謝你，艾哈邁德。」 艾哈邁德的父親受訪表示，事發當日，兒子與朋友到邦迪海灘喝咖啡，抵達後便見到有人對著人群開槍，「人們的性命受到威脅，他注意到遠處有一名持槍匪徒，也見有人倒地、四處是血，他的良知和靈魂立刻驅使他撲向其中一名恐怖分子，並奪走他的槍械」。



父親稱讚艾哈邁德有保護他人的本能，「我深感自豪及光榮，因為兒子是澳洲英雄」。報道指，為艾哈邁德設立的網上眾籌已突破184萬美元(約1,435萬港元)。 當日與艾哈邁德一同對抗槍手的還有62歲男子莫里森(Reuven Morrison)。從網上片段可見，一名戴帽穿白衣的男子對槍手猛擲磚頭，其後證實是莫里森，惟他的女兒沙因娜(Sheina)受訪表示，父親隨後中槍身亡。 沙因娜接受CBS訪問表示，「槍擊一開始，他(父親)就立刻走出來，設法擲磚頭，對著恐怖分子大聲喝止，保護了他的社區，然後就被槍殺」。她哽咽說，「如果他必須以某種方式離世，那就是與恐怖分子戰鬥，沒其他方式能將他從我們身邊帶走。他投入戰鬥，並保護最深愛的人」。

莫里森1970年代從前蘇聯移居澳洲，如今已是一名成功的商人，頻繁往返悉尼與墨爾本，經常捐助慈善機構。他去年受訪，指蘇聯時期曾受迫害，但不認為澳洲會發生反猶太事件，「我們因為認為澳洲是世上最安全國家才來到這裡，猶太人不會面臨反猶太主義，我們可在安全環境裡把孩子撫養成人」。

‘He went down fighting’: The father who died a hero after hurling a brick at Bondi gunman.



Live coverage: https://t.co/WMj0xdvIHx pic.twitter.com/YbMXPVvi2Y — The Age (@theage) December 16, 2025