悉尼港口驚現「血紅」海水嚇壞居民　原因不明調查中(有片)

澳洲悉尼居民周一(2日)驚駭發現悉尼港附近水域莫名被染成「血紅色」，就連專家也感到相當困惑，正調查相關原因。
綜合報道，悉尼郊區基里比利(Kirribilli)的凱林寧灣(Careening Cover)，2日出現一片神秘紅色海水，水流匯入悉尼港，引起居民驚恐。北悉尼市議會(North Sydney Council)目前尚未查明水色變紅原因，已向新南威爾斯州環境保護局(NSW Environmental Protection Authority，EPA)通報，專家正進行調查，以找出來源。報道指，當局認為這種紅色可能是由水管工染料引起，也稱為螢光素(Fluorescein)，是一種常用於水管或排水管測試的溶液，一旦稀釋後就會很快消散。EPA發言人表示：「螢光素的毒性很低，但即使是少量也能產生明顯視覺效果，因此使用時應盡量減少用量。」
Part of Sydney Harbour has turned a shocking blood red, alarming residents and visitors. The red water was observed at Milson Park in Kirribilli, adjacent to the Sydney Harbour Bridge, with curious onlookers tracing the color back to a stormwater drain— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 3, 2024
The North Sydney Council… pic.twitter.com/BxNXwLW2iS
去年港灣亦曾出現螢光綠海水
今次並非凱林寧灣首次出現奇怪水色。去年9月，這片水域曾變成「螢光綠」，讓居民和新南威爾斯州消防與救援部門(NSW Fire and Rescue)非常困惑。雖然當局認為鮮綠色液體可能是由水管工染料引起，但由於該灣有多個入口點，令政府及相關機構難以追蹤染料源頭。