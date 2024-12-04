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國際
2024-12-04 11:43:00

悉尼港口驚現「血紅」海水嚇壞居民　原因不明調查中(有片)

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悉尼港口驚現「血紅」海水嚇壞居民，原因不明調查中。(X)

悉尼港口驚現「血紅」海水嚇壞居民，原因不明調查中。(X)

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澳洲悉尼居民周一(2)驚駭發現悉尼港附近水域莫名被染成「血紅色」，就連專家也感到相當困惑，正調查相關原因。

綜合報道，悉尼郊區基里比利(Kirribilli)的凱林寧灣(Careening Cover)2日出現一片神秘紅色海水，水流匯入悉尼港，引起居民驚恐。北悉尼市議會(North Sydney Council)目前尚未查明水色變紅原因，已向新南威爾斯州環境保護局(NSW Environmental Protection AuthorityEPA)通報，專家正進行調查，以找出來源。報道指，當局認為這種紅色可能是由水管工染料引起，也稱為螢光素(Fluorescein)，是一種常用於水管或排水管測試的溶液，一旦稀釋後就會很快消散。EPA發言人表示：「螢光素的毒性很低，但即使是少量也能產生明顯視覺效果，因此使用時應盡量減少用量。」

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去年港灣亦曾出現螢光綠海水

今次並非凱林寧灣首次出現奇怪水色。去年9月，這片水域曾變成「螢光綠」，讓居民和新南威爾斯州消防與救援部門(NSW Fire and Rescue)非常困惑。雖然當局認為鮮綠色液體可能是由水管工染料引起，但由於該灣有多個入口點，令政府及相關機構難以追蹤染料源頭。

當地去年亦曾出現螢光綠海水。(X)

當地去年亦曾出現螢光綠海水。(X)

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