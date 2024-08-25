悉尼驚傳街頭砍人！男撞車後持刀狂捅釀4傷　試圖逃跑遭警掏電擊槍制伏

澳洲悉尼25日上午傳出一起恐怖傷人案，2輛車在十字路口相撞後，一名男子突然持刀砍向另名女子，他犯案後試圖逃跑，被警方以電擊槍制伏逮捕。據悉，這起事件至少造成4人受傷。
根據《澳洲廣播公司》與《9News》，事發於悉尼南部的恩加丹（Engadine），25日上午9時許，2輛車在十字路口相撞，警方與醫護獲報後趕到現場，發現一名疑似受了刀傷的55歲男子企圖逃跑，被警方以電擊槍制伏後逮捕。
這起事件還造成3人受傷，包括其中一位事故車輛上的40歲女乘客，身上多處刺傷。另有一名傷者，目前尚不清楚他和這起事件的關聯。此外，還有一名員警在執法過程中左手腕受傷。目前4名傷者都已接受治療，後續情況不明。
橄欖球聯盟俱樂部克羅納拉薩瑟蘭鯊魚隊（Cronulla-Sutherland Sharks）主席梅斯（Steve Mace）目睹了這起事故，他在聽到尖叫聲後跑到其中一台當事車輛查看是否有人受傷，他聽聽到駕駛座的男子在尖叫，好不容易打開車門，便看見男子持刀砍向一名女子的頸部、胸部和腹部。梅斯表示，還有一位圍觀民眾在幫助被砍女子時自己也受了傷。
新南威爾斯州警察廳長卡特利（Yasmin Catley）說明，「調查正在進行中，涉案人員已被捕」，目前對社區並不構成威脅。但事發的王子高速公路（Princes Highway）部分路段雙向封閉，當局建議用路人配合改道。
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