悉尼驚傳街頭砍人！男撞車後持刀狂捅釀4傷　試圖逃跑遭警掏電擊槍制伏

澳洲悉尼25日上午傳出一起恐怖傷人案，2輛車在十字路口相撞後，一名男子突然持刀砍向另名女子，他犯案後試圖逃跑，被警方以電擊槍制伏逮捕。據悉，這起事件至少造成4人受傷。

根據《澳洲廣播公司》與《9News》，事發於悉尼南部的恩加丹（Engadine），25日上午9時許，2輛車在十字路口相撞，警方與醫護獲報後趕到現場，發現一名疑似受了刀傷的55歲男子企圖逃跑，被警方以電擊槍制伏後逮捕。

這起事件還造成3人受傷，包括其中一位事故車輛上的40歲女乘客，身上多處刺傷。另有一名傷者，目前尚不清楚他和這起事件的關聯。此外，還有一名員警在執法過程中左手腕受傷。目前4名傷者都已接受治療，後續情況不明。