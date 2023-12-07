患搖擺症狗狗被嫌棄退貨　暖男連續探望60日終獲「芳心」(有片)

美國一隻狗狗天生患有特殊病，被人領養幾年後就退回動物收容所，自此不敢輕易相信人類，但早前一名暖男決心領養牠，為建立互信關係，竟然日日都去收容所跟牠說話，直至獲得牠的「芳心」，就將牠順利帶到一個溫暖的新家。
綜合報道，美國動物收容所「Austin Pets Alive」一隻待領養的狗狗Alva，在2019年時被診斷出「搖晃症候群」(wobbler syndrome)，雖然其後被人領養，但隨著年紀增長，病徵亦漸漸明顯，影響Alva的行動能力，結果在2022年不幸被退回收容所，Alva似乎知道自己被拋棄，開始不信任人，就在收容所裡渡過逾500日。
飼主為狗狗改造生活環境
直至一名男子Rotunda在IG上看到Alva的樣子就「一見鍾情」，但Alva似乎不太領情，在聽過收容所職員講述Alva的過去後，Rotunda決心要讓Alva對自己建立信任，因此連續2個月，天天到收容所探望Alva，跟牠見個面，聊聊天，以行動證明自己對狗狗的愛。直至10月，Alva對Rotunda的信任，已足以讓Rotunda領養回家，之後仍不斷與Alva溝通建立信任。Rotunda不但為Alva準備了輪椅方便牠走動，為讓病徵將越發明顯的Alva有舒服的生活環境，特地為狗狗改造了生活空間，包括室外的小坡道，以及紓壓的狗屋。這些誠意和滿滿的愛都讓Alva順利來到新家，再次露出燦爛的笑容。