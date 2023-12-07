患搖擺症狗狗被嫌棄退貨　暖男連續探望60日終獲「芳心」(有片)

美國一隻狗狗天生患有特殊病，被人領養幾年後就退回動物收容所，自此不敢輕易相信人類，但早前一名暖男決心領養牠，為建立互信關係，竟然日日都去收容所跟牠說話，直至獲得牠的「芳心」，就將牠順利帶到一個溫暖的新家。

綜合報道，美國動物收容所「Austin Pets Alive」一隻待領養的狗狗Alva，在2019年時被診斷出「搖晃症候群」(wobbler syndrome)，雖然其後被人領養，但隨著年紀增長，病徵亦漸漸明顯，影響Alva的行動能力，結果在2022年不幸被退回收容所，Alva似乎知道自己被拋棄，開始不信任人，就在收容所裡渡過逾500日。