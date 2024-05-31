患罕見夢遊半夜eBay狂掃貨　英國3寶媽慘變負債累累

英國一名3寶媽因為患上罕見的睡眠異常症狀，令她常在夢中莫名網購，導致負債累累，甚至遭詐騙集團騙財。不僅如此，這名媽媽除了要面對睡眠障礙所帶來的困擾，還要同時照顧3個有特殊需求的孩子，讓她無奈嘆道：「別以為夢遊很有趣」。

綜合報道，42歲的Kelly Knipes育有3名子女，子女都有不同程度的障礙，長子患有癲癇症，次女是聾啞伴有癲癇，幼子則是有學習困難。Kelly接受訪問時表示，她在2006年生下長子Henry後，就開始出現夢遊的症狀。隨著時間推移，她夢遊狀態下上網購物的行為也愈發頻繁，她買下小熊軟糖、教學工具書、油漆、家具、兒童遊戲室，甚至簡易籃球場，令她一度累積欠債3,000英鎊(近3萬港元)。