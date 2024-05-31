熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-31 15:30:00

患罕見夢遊半夜eBay狂掃貨　英國3寶媽慘變負債累累

分享：
患罕見夢遊半夜eBay狂掃貨，英國3寶媽慘變負債累累。(X)

患罕見夢遊半夜eBay狂掃貨，英國3寶媽慘變負債累累。(X)

英國一名3寶媽因為患上罕見的睡眠異常症狀，令她常在夢中莫名網購，導致負債累累，甚至遭詐騙集團騙財。不僅如此，這名媽媽除了要面對睡眠障礙所帶來的困擾，還要同時照顧3個有特殊需求的孩子，讓她無奈嘆道：「別以為夢遊很有趣」。

綜合報道，42歲的Kelly Knipes育有3名子女，子女都有不同程度的障礙，長子患有癲癇症，次女是聾啞伴有癲癇，幼子則是有學習困難。Kelly接受訪問時表示，她在2006年生下長子Henry後，就開始出現夢遊的症狀。隨著時間推移，她夢遊狀態下上網購物的行為也愈發頻繁，她買下小熊軟糖、教學工具書、油漆、家具、兒童遊戲室，甚至簡易籃球場，令她一度累積欠債3,000英鎊(3萬港元)

雖然她使用呼吸器能改善呼吸，減少夢遊，但呼吸器會壓迫下巴，導致她在睡覺時摘除。(X) 她無奈表示：「大家都以為夢遊很有趣，但事實並非如此，信用卡其實只算是最小的問題。」(X) 她曾夢遊打開全屋窗口，回覆詐騙短訊受損失。(YouTube)

夢遊打開全屋窗口　更回覆詐騙短訊受損失

起初，家醫科醫師認為照顧孩子的壓力是導致Kelly夢遊的原因，直到2018年，她才被正式確診呼吸中止引發的異睡症(Parasomnia)。雖然她使用呼吸器能改善呼吸，減少夢遊，但呼吸器會壓迫下巴，導致她在睡覺時摘除，為了照顧子女，亦不能服用安眠藥。

除了網購，Kelly懷著幼子時，曾試過夢遊期間打開家中所有窗口，她最近還在夢遊時回覆詐騙短訊，將個人資料和帳戶提供給騙徒，令帳戶被盜400英鎊(4,000港元)。對此，Kelly不得不剪爛多張信用卡，時刻警愓戶口資金出入，對此，她無奈表示：「大家都以為夢遊很有趣，但事實並非如此，信用卡其實只算是最小的問題。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受