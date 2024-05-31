患罕見夢遊半夜eBay狂掃貨　英國3寶媽慘變負債累累

英國一名3寶媽因為患上罕見的睡眠異常症狀，令她常在夢中莫名網購，導致負債累累，甚至遭詐騙集團騙財。不僅如此，這名媽媽除了要面對睡眠障礙所帶來的困擾，還要同時照顧3個有特殊需求的孩子，讓她無奈嘆道：「別以為夢遊很有趣」。
綜合報道，42歲的Kelly Knipes育有3名子女，子女都有不同程度的障礙，長子患有癲癇症，次女是聾啞伴有癲癇，幼子則是有學習困難。Kelly接受訪問時表示，她在2006年生下長子Henry後，就開始出現夢遊的症狀。隨著時間推移，她夢遊狀態下上網購物的行為也愈發頻繁，她買下小熊軟糖、教學工具書、油漆、家具、兒童遊戲室，甚至簡易籃球場，令她一度累積欠債3,000英鎊(近3萬港元)。
夢遊打開全屋窗口 更回覆詐騙短訊受損失
起初，家醫科醫師認為照顧孩子的壓力是導致Kelly夢遊的原因，直到2018年，她才被正式確診呼吸中止引發的異睡症(Parasomnia)。雖然她使用呼吸器能改善呼吸，減少夢遊，但呼吸器會壓迫下巴，導致她在睡覺時摘除，為了照顧子女，亦不能服用安眠藥。
除了網購，Kelly懷著幼子時，曾試過夢遊期間打開家中所有窗口，她最近還在夢遊時回覆詐騙短訊，將個人資料和帳戶提供給騙徒，令帳戶被盜400英鎊(約4,000港元)。對此，Kelly不得不剪爛多張信用卡，時刻警愓戶口資金出入，對此，她無奈表示：「大家都以為夢遊很有趣，但事實並非如此，信用卡其實只算是最小的問題。」