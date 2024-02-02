患者兒時接受荷爾蒙治療 英研究：阿茲海默症可人傳人

認知障礙症可以傳染？英國一項最新研究首次發現，認知障礙中最常見的阿茲海默症(Alzheimer’s disease)有「人傳人」罕見病例。5人童年時注射從死者腦部採集的生長荷爾蒙，成年後確診阿茲海默症，最年輕患者於38歲發病，懷疑生長荷爾蒙受到死者腦部導致認知障礙的物質污染導致。
阿茲海默症成因是腦細胞出現病變，產生澱粉樣蛋白，形成斑塊積聚於大腦，破壞腦細胞之間的連接，上述病例懷疑與兒時曾接受生長荷爾蒙治療有關。當兒童生長緩慢、身形太矮，治療方法之一是注射生長荷爾蒙，而英國等地於1950至80年代注射用的生長荷爾蒙，是從大量屍體的腦部採集。
最早38歲發病
英國倫敦大學學院朊毒體疾病研究所團隊本周在《自然醫學》期刊發表的研究中，8名長者兒時於1959至85年間注射過生長荷爾蒙，其後發現他們注射的批次受到β澱粉樣蛋白污染；8人中有5人確診阿茲海默症，他們在38歲至55歲間先後發病。研究團隊推斷，他們可能從當年的注射感染來自屍體的β澱粉樣蛋白，多年後引發阿茲海默症。
英國於1959至85年間至少有1,848人接受上述的生長荷爾蒙治療，美國也有同類療法。然而，部分病人其後患上俗稱瘋牛症的腦部病變「克雅二氏症」(Creutzfeldt-Jakob disease)，部分人死亡，因此這療法於1985年禁用。研究發現，從屍體採集的受污染生長荷爾蒙中，同時驗出與克雅二氏症有關的朊毒體(Prion)，以及容易引發阿茲海默症的β澱粉樣蛋白。
病例極罕見 專家籲毋須憂慮
團隊強調，上述阿茲海默症人傳人的途徑「非常罕見」，一般日常接觸並不存在感染風險，且相關荷爾蒙治療已停用數十年，公眾毋須擔心。