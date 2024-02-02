患者兒時接受荷爾蒙治療 英研究：阿茲海默症可人傳人

認知障礙症可以傳染？英國一項最新研究首次發現，認知障礙中最常見的阿茲海默症(Alzheimer’s disease)有「人傳人」罕見病例。5人童年時注射從死者腦部採集的生長荷爾蒙，成年後確診阿茲海默症，最年輕患者於38歲發病，懷疑生長荷爾蒙受到死者腦部導致認知障礙的物質污染導致。

阿茲海默症成因是腦細胞出現病變，產生澱粉樣蛋白，形成斑塊積聚於大腦，破壞腦細胞之間的連接，上述病例懷疑與兒時曾接受生長荷爾蒙治療有關。當兒童生長緩慢、身形太矮，治療方法之一是注射生長荷爾蒙，而英國等地於1950至80年代注射用的生長荷爾蒙，是從大量屍體的腦部採集。