患肌肉萎縮症男無輪椅無法落機　空姐恐嚇叫警員帶槍護送捱轟(有片)

美國一名患有有脊髓性肌肉萎縮症的男子，因為行動不便需要以輪椅代步，惟他日前搭乘飛機前往亞特蘭大，他告知空姐自己需要輪椅才能下機時，空姐竟然恐嚇要叫美國運輸安全管理局(TSA)的警員帶槍來「護送」他下機，影片曝光後空姐的惡劣態度隨即惹來網民炮轟。

美國男子Cory Lee在2歲時便診斷出患有脊髓性肌肉萎縮症，即使行動不便，但他熱愛到七大洲冒險，並經常在網上分享自己的旅行見聞。(IG)

《紐約郵報》(New York Post)報道， 美國男子Cory Lee在2歲時便診斷出患有脊髓性肌肉萎縮症，即使行動不便，但他熱愛到七大洲冒險，並經常在網上分享自己的旅行見聞。Cory Lee受訪時表示，自己每次搭飛機都是最後一個下飛機，因為要等空服人員幫他將輪椅推到空橋上有辦法下飛機。他13日從智利的聖地牙哥搭乘達美航空(Delta)航班到亞特蘭大，當時空姐推來飛機走道上專用的機艙輪椅，於是Cory Lee問自己的輪椅是否已經在空橋上，空姐卻說還沒有。

網民狠批空姐態度令人噁心

Cory Lee估計輪椅要送到空橋大概需要1個小時，坐在機艙輪椅上會讓他不適，還可能造成褥瘡，於是選擇繼續坐在座位上，但空姐卻認為他只是不想落機，甚至出言恐嚇說如果他不落機，他們可以請TSA警員過來，帶槍護送他落機。Cory Lee將影片上傳網路，批評空姐做法不符合規定，大批網民亦湧入留言批評空姐的回應十分不恰當，更有網民狠批空姐態度令人噁心和難以置信。

根據美國航空承運人准入法(Air Carrier Access Act.)，殘疾乘客有權要求空服人員將輪椅推到空橋上，若有需要，航空公司必須盡可能將輪椅推到靠近機門處歸還乘客。