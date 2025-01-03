悲傷虎鯨媽媽孩子再夭折　重演6年前心碎伴屍(有片)

2018年，一條棲息在美國華盛頓州水域虎鯨媽媽堅持帶著夭折孩子屍體游了17天，讓全球感到憂傷。詎料8年後，同一條虎鯨媽媽再度產下的幼崽死亡後，再度出現不願放手的護屍行為，令研究人員極度擔憂牠的健康安危。

綜合報道，這只名叫Tahlequah的雌虎鯨，科學家在平安夜(去年12月24日) 確認牠已產下一條雌性幼崽，當時人員認為幼崽存活機會大，正當大喜消息傳出後不久，研究人員經追蹤觀察，卻在除夕夜(去年12月31日) 確認Tahlequah的女兒已經夭折。Tahlequah於元旦當日被發現持續護著夭折女兒的屍體，不讓屍體沖走。報道指，剛出生的虎鯨可能重達300磅，Tahlequah為了不讓屍體漂走，必須持續咬住幼崽屍體的鰭，或者把屍體頂在身上，非常耗力。目前未知幼崽夭折的確切時間，但研究人員相信Tahlequah已經帶著女兒屍體好幾天。