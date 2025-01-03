悲傷虎鯨媽媽孩子再夭折　重演6年前心碎伴屍(有片)

2018年，一條棲息在美國華盛頓州水域虎鯨媽媽堅持帶著夭折孩子屍體游了17天，讓全球感到憂傷。詎料8年後，同一條虎鯨媽媽再度產下的幼崽死亡後，再度出現不願放手的護屍行為，令研究人員極度擔憂牠的健康安危。
綜合報道，這只名叫Tahlequah的雌虎鯨，科學家在平安夜(去年12月24日) 確認牠已產下一條雌性幼崽，當時人員認為幼崽存活機會大，正當大喜消息傳出後不久，研究人員經追蹤觀察，卻在除夕夜(去年12月31日) 確認Tahlequah的女兒已經夭折。Tahlequah於元旦當日被發現持續護著夭折女兒的屍體，不讓屍體沖走。報道指，剛出生的虎鯨可能重達300磅，Tahlequah為了不讓屍體漂走，必須持續咬住幼崽屍體的鰭，或者把屍體頂在身上，非常耗力。目前未知幼崽夭折的確切時間，但研究人員相信Tahlequah已經帶著女兒屍體好幾天。
專家：再次目睹這一幕令人心碎
令人心碎的是，Tahlequah於2018年就曾帶著出生半小時就夭折的幼崽屍體，連續17天遊逾1,000英里(約1,610公里)。如今她是否再次重演當年行為，讓科學家非常憂心。美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)西北漁業科學中心的生物學家Brad Hanson指「再次目睹這一幕令人心碎」。他說，在獵物減少、食物來源減少的此刻，Tahlequah再度出現護屍的狀況，可能使牠無法攝取足夠的養分，令人非常擔心其健康安危。
科學家在華盛頓州海域追蹤的這群南方虎鯨(Southern resident orca)，分為J、K和L三個族群，僅存73條，存續狀況瀕危。禁捕令生效後，該族群曾經一度數量回升，但是在食物來源鮭魚數量銳減、船隻噪音的侵擾下，族群數量再度縮小。Tahlequah屬於這其中的J族，編號J35，她夭折的女兒編號J61。不過，J族群近日也新生了另一條小鯨J62，目前看來狀況良好，但尚未確認性別與母親是誰。