悲慘一生！疑為俄間諜白鯨只是「守衛鯨」僅負責保安監生餓死

疑受過俄羅斯訓練的「間諜白鯨」瓦爾迪米爾(Hvaldimir)，今年9月在挪威海域被發現死亡。有近日播出的紀錄片指，相信白鯨出事前並非在執行間諜任務或其他勾當，並指牠可能其實只是一條「守衛鯨」，受訓守衛俄羅斯的艦隊等財產。
14呎長的白鯨瓦爾迪米爾最早於2019年4月，在挪威北部的因戈亞島(Ingoya)被漁民發現。牠戴有可繫上鏡頭、寫有「聖彼得堡器材」(Equipment St. Petersburg)字眼的頸圈，專家相信牠是從北方艦隊基地「走失」。
間謀白鯨｜白鯨瓦爾迪米爾曾多次現身 表現親人
在之後幾年，據報該白鯨多次被人目擊，而且表現親人，並似乎很喜歡跟人類相處玩耍。但直至今年9月，白鯨被發現在挪威海域死亡，動保組織NOAH和One Whale曾聲稱白鯨是遭人射殺，並向警方報案。世界自然基金會(WWF)指出，瓦爾迪米爾估計為15到20歲之間，對於壽命通常達35歲的白鯨來說，相對年輕。
間謀白鯨｜驗屍發現口裡卡著樹枝 胃中無物
挪威當局驗屍發現，白鯨瓦爾迪米爾口裡卡著一條長35厘米、寬3厘米的樹枝，而胃裡沒有食物殘渣，認為牠可能是意外餓死。據稱白鯨身上雖有傷痕，但不足以致死，當局認為牠的死與「人類活動」無關。但有關結論似不能令外界信服。
英媒引述英國廣播公司(BBC)的紀錄片指經過10個月的調查，認為白鯨瓦爾迪米爾曾被訓練成「守衛鯨」，而不是被派往海上進行海上間諜活動。紀製片監製Jennifer Shaw向英國《觀察家報》稱，「我們對於瓦爾迪米爾受訓潛在用途的最新發現，使我們更接近解開這個謎團，但也引發進一步問題，就是俄羅斯想在北極保護甚麼」。
間謀白鯨｜BBC紀錄片︰料受訓作水中「守衛」而非間諜
Shaw稱其團隊從接觸過一位曾經參與美國海軍計畫、目前僅存的最後一位退伍軍人和前海豚訓練師，而他透露了使用海豚作為守衛的優勢。
因游泳者會產生氣泡，並產生噪音，而海豚的聽力非常靈敏，是捕捉入侵者的萬無一失的方法，她相信除了美國外，當時的蘇聯亦很快想到利用類似技術作海上防衛，曾訓練一群海豚來守衛克里米亞的黑海艦隊，據報牠們被關在漂浮的籠子裡，在有水底入侵者接近時，就會發出訊號。團隊認為，白鯨瓦爾迪米爾很明顯接受過類似訓練，因為她親眼目睹牠把鼻子放在任何看似目標的東西上，因此推斷白鯨瓦爾迪米爾是守衛的一分子，而不是間諜。