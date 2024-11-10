悲慘一生！疑為俄間諜白鯨只是「守衛鯨」僅負責保安監生餓死

疑受過俄羅斯訓練的「間諜白鯨」瓦爾迪米爾(Hvaldimir)，今年9月在挪威海域被發現死亡。有近日播出的紀錄片指，相信白鯨出事前並非在執行間諜任務或其他勾當，並指牠可能其實只是一條「守衛鯨」，受訓守衛俄羅斯的艦隊等財產。

14呎長的白鯨瓦爾迪米爾最早於2019年4月，在挪威北部的因戈亞島(Ingoya)被漁民發現。牠戴有可繫上鏡頭、寫有「聖彼得堡器材」(Equipment St. Petersburg)字眼的頸圈，專家相信牠是從北方艦隊基地「走失」。

間謀白鯨｜白鯨瓦爾迪米爾曾多次現身 表現親人

在之後幾年，據報該白鯨多次被人目擊，而且表現親人，並似乎很喜歡跟人類相處玩耍。但直至今年9月，白鯨被發現在挪威海域死亡，動保組織NOAH和One Whale曾聲稱白鯨是遭人射殺，並向警方報案。世界自然基金會(WWF)指出，瓦爾迪米爾估計為15到20歲之間，對於壽命通常達35歲的白鯨來說，相對年輕。