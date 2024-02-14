情人節2024｜加國民調：「與伴侶共處」是情人節最想收到的禮物 收花排第幾？

今天是情人節，加拿大一項民調顯示，情侶們表達和接收愛的方式正在改變，花時間共處才是大多數人最喜歡收到的「愛的禮物」。
加國民調公司阿巴卡斯數據(Abacus Data)在1月18日至23日，訪問2,199名加國成年人後發現，加拿大人最喜歡的情人節示愛方式，第一選項是「與伴侶共度時光」，48%受訪者不分男女都表示這是首選。其次是身體接觸(20%)，善意的言語(14%)，為對方服務(13%)，最後才是收到禮物(5%)。
愛的本質是甚麼？
阿巴卡斯數據行政總裁科萊托(David Coletto)表示，民調結果揭示甚麼是現代愛情：儘管日常生活複雜多變，但「愛的本質仍舊簡單」。愛，與華麗的表態或昂貴的禮物無關，真正相關的是：與伴侶共度的美好時光、溫柔的接觸、肯定的話語、體現關心和承諾的服務行為。
此外，三分二受訪者表示打算與伴侶慶祝今年情人節，比去年增加5個百分點。這反映儘管生活開支持續增多令人擔憂，加拿大人仍熱衷於維繫感情關係。
不同年齡階層的偏好
民調結果有趣地凸顯了不同年齡人士之間的偏好差異。整體來看，「收到禮物」在情人節最喜歡的示愛方式中排名最末，但年輕人較年長一輩更希望收到禮物。年輕人今年慶祝情人節的可能性也明顯較高，高收入家庭更有可能慶祝情人節。
男女示愛方式大不同
此外，男女對示愛方式的偏好也不同：男性較偏好身體接觸，女性更喜歡善意言語和服務行為。
科萊托建議情侶們，如果還在傷腦筋或不知如何與伴侶慶祝，「花時間相處」就大概沒錯。從民調上的統計學來說，這就是向對方表達「在乎」的最佳方式。