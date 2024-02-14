情人節2024｜加國民調：「與伴侶共處」是情人節最想收到的禮物 收花排第幾？

今天是情人節，加拿大一項民調顯示，情侶們表達和接收愛的方式正在改變，花時間共處才是大多數人最喜歡收到的「愛的禮物」。

加國民調公司阿巴卡斯數據(Abacus Data)在1月18日至23日，訪問2,199名加國成年人後發現，加拿大人最喜歡的情人節示愛方式，第一選項是「與伴侶共度時光」，48%受訪者不分男女都表示這是首選。其次是身體接觸(20%)，善意的言語(14%)，為對方服務(13%)，最後才是收到禮物(5%)。

愛的本質是甚麼？

阿巴卡斯數據行政總裁科萊托(David Coletto)表示，民調結果揭示甚麼是現代愛情：儘管日常生活複雜多變，但「愛的本質仍舊簡單」。愛，與華麗的表態或昂貴的禮物無關，真正相關的是：與伴侶共度的美好時光、溫柔的接觸、肯定的話語、體現關心和承諾的服務行為。