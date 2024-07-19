情侶受查男友被問手機密碼竟跳海爆紅　網民踢爆：佢唔想女友知道(有片)

美國佛州有一對情侶出海期間遇上警察盤問，當男子被同行女友追問手機密碼時，他卻突然跳入海中逃避，他最終被員警帶返岸上拘捕。影片在網上曝光後後爆紅，目前已經累積逾122萬點閱，網民踢爆言男子的行為，其實是擔心女友知道手機密碼，寧願選擇跳海。

綜合報道，今年4月佛州有警員在海上巡邏期間發現一對男女在艇上形跡可疑，於是上前盤問，及後發現自稱為AJ的男子在非法捕魚，但他與其女友身上均無攜帶證件，因此警方準備將他們帶返警局調查。過程中，AJ不斷向警方聲稱自己無違法，亦拒絕遵從警員的要求，女友則在一旁勸他冷靜，並向他詢問手機密碼，以致電向老闆求救。詎料對於女友不斷追問手機密碼，AJ竟然突然跳海。AJ跳入海中後，在船上的女友仍對他大喊「把你的手機密碼告訴我」、「你仔細聽好，我要和你分手」，男子最終自行游返岸上，在沒有反抗下被警員拘捕。