情慾校園！校長不忿副校 搭上其同校女教師情婦 用士巴拿從後扑頭判囚 家庭事業盡毀(有片)

英國威爾斯一間天主教中學早前爆出各界側目的情慾風雲。已婚校長費爾頓(Anthony John Felton)因發現副校長與自己的秘密情婦有染，竟用士巴拿從背後襲擊對方；而校長的妻子以及該名情婦，均任職於該校。這宗震驚當地教育界的案件的閉路電視片段近日曝光，現年54歲的費爾頓首次公開談論讓他失去婚姻、事業與自由的衝動行為。
費爾頓在擔任St Joseph's Roman Catholic Comprehensive School校長期間，與校內一名女教師發生婚外情，更育有一子，而他的妻子瑪麗亞也在同校擔任宗教與性教育協調員。2023年3月，費爾頓發現這名情婦同時與副校長派克(Richard Pyke)有染後，先向全校教職員發送電子郵件，指控該名女教師「靠性關係上位」，之後用從後在士巴拿襲擊派克。
法官稱案件「聞所未聞」
法庭文件顯示，派克當時頭部遭重擊需送院治療。法官判決時嚴斥，校長在校內襲擊副校長「聞所未聞」，並指費爾頓的行為出於「壓倒性的性嫉妒與失控的憤怒」。
曾任數學科主任17年的費爾頓，最終因嚴重傷害罪被判處2年4個月徒刑，服刑6個月後獲假釋。費爾頓現受電子監控禁令限制，不得接觸受害者，其年薪9萬英鎊的校長職位已被懸空招聘；而涉事女教師與費爾頓的妻子目前仍在該校任教。
費爾頓撰文表示「我對自己的行為感到羞恥」，並透露最初擔心在監獄遭暴力對待甚至性侵犯，入獄前9日都被列入自殺監控名單。他強調自己已改過自新，現為幫助囚犯的慈善機構工作，但教師資格仍被暫停。他感嘆，「對許多人來說監獄是路的盡頭，但對我卻是截然不同旅程的開始」，「我決心回饋——回饋我的家人、朋友和社會」。