情慾校園！校長不忿副校 搭上其同校女教師情婦 用士巴拿從後扑頭判囚 家庭事業盡毀(有片)

英國威爾斯一間天主教中學早前爆出各界側目的情慾風雲。已婚校長費爾頓(Anthony John Felton)因發現副校長與自己的秘密情婦有染，竟用士巴拿從背後襲擊對方；而校長的妻子以及該名情婦，均任職於該校。這宗震驚當地教育界的案件的閉路電視片段近日曝光，現年54歲的費爾頓首次公開談論讓他失去婚姻、事業與自由的衝動行為。

費爾頓在擔任St Joseph's Roman Catholic Comprehensive School校長期間，與校內一名女教師發生婚外情，更育有一子，而他的妻子瑪麗亞也在同校擔任宗教與性教育協調員。2023年3月，費爾頓發現這名情婦同時與副校長派克(Richard Pyke)有染後，先向全校教職員發送電子郵件，指控該名女教師「靠性關係上位」，之後用從後在士巴拿襲擊派克。