情深夫訂製1:1亡妻雕像　擺正客廳朝夕相對(有片)

印度1名六旬男子在當地新冠肺炎第二波疫情高峰期間失去相伴39年的愛妻，惟他當時亦正被隔離，夫妻無法見最後一面，令男子心感遺憾，某日他突然想起妻子生前的一句話，於是就用25萬盧比(折合約2.3萬港元)聘請雕塑家打造出比例1:1的亡妻雕像放置家中，與「她」一起生活。

綜合報道，65歲的退休公務員Tapas Sandilya於去年第二波疫情期間被隔離，無奈與他結婚39年的59歲妻子染疫離世，他一直就妻子在生命終結時卻無法相伴而感到遺憾，數個月後，Tapas Sandilya想起10年前曾與妻子到訪一座神廟，神廟內的雕像栩栩如生，當時妻子說，倘若她早一步離世，希望丈夫能為她做一座雕象。雖然親戚勸說這個想法不切實際，但Tapas Sandilya認為「既然可以保留故人的遺照，為何不能有一尊雕像？」

丈夫：感覺就像妻子一直在我身邊

於是Tapas Sandilya聯絡了一位專門為博物館和公共建築製作雕像的雕塑家，用了逾半年時間收集妻子不同角度的照片、揣摩調整臉部表情、接假髮等製作雕像模型，最後完成重約30公斤的矽膠雕像。Tapas Sandilya再請來相熟的裁縫訂製衣服，加上黃金首飾等，由於成品和真人相似度非常高，Tapas Sandilya形容當時感動得一時說不出話來。

Tapas Sandilya將這座雕像放置在家中的客廳，並「安坐」於妻子生前最喜歡坐的沙發位置，他不介意在鏡頭前替雕像梳頭，整理服裝，Tapas Sandilya說：「感覺就像她(妻子)一直在我身邊，我會和這雕像一起過生活」。