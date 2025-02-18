惡夫製造自殺假象 4歲女兒大義滅親 指證父親殘殺媽媽 還畫畫做證

童言無忌，大義滅親，4歲女童指證兇手是自己父親……印度北方邦周一(17日)發生一宗令人髮指的命案，一名女子掛屍家中，丈夫報稱妻子上吊自殺，卻被4歲女兒踢爆「爸爸殺死媽媽，把她的身體吊起」，「經常毆打媽媽」，「說我跟媽媽一樣要死」。女童還把父親犯案情景畫下來，成為警方調查線索。
新德里電視台(NDTV)報道，案發於北方邦城鎮Jhansi，27歲女子索納利(Sonali Budholia)在家中死亡，丈夫桑迪普(Sandeep Budholia)向她的家人聲稱索納利上吊自殺。
女童大爆父親殺人經過
可是，4歲女兒達爾希塔(Darshita)向記者爆料，「是爸爸襲擊、殺死媽媽，他之後說『如果想死就去死吧。』他把媽媽的身體吊起來，然後拿石頭砸她的頭。接著，他把媽媽身體放下來，將身體放在布袋裡。年紀小小的達爾希塔還給記者看看她畫下爸爸毆打媽媽的圖畫。
媽媽遭家暴 女童挺身保護
達爾希塔說，爸爸以前曾經威脅殺死媽媽，「那次我告訴他，如果你敢碰媽媽，我就打斷你的手。他常常打媽媽，還說她應該去死，我也會是相同命運」。
夫妻不和
死者父親說，女兒2019年結婚，婚後與丈夫不睦，女兒出世後，兩人關係更惡劣，因丈夫希望有男丁繼後香燈。
死者父親稱，結婚時，女婿一家人不滿意200萬盧比現金的嫁妝太少，之後女婿再向他索討一輛汽車，但他拒絕，之後女婿就開始虐待妻子。當年，女婿把剛出生的女兒丟在醫院不顧，女兒出院一個月後，他才從娘家接走妻女。
警方認有可疑
警方證實已接獲報案，得知一名女子在家中去世，但案情可疑，死者父母稱涉及謀殺。警方已展開調查，正等候死者的驗屍報告。