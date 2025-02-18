惡夫製造自殺假象 4歲女兒大義滅親 指證父親殘殺媽媽 還畫畫做證

童言無忌，大義滅親，4歲女童指證兇手是自己父親……印度北方邦周一(17日)發生一宗令人髮指的命案，一名女子掛屍家中，丈夫報稱妻子上吊自殺，卻被4歲女兒踢爆「爸爸殺死媽媽，把她的身體吊起」，「經常毆打媽媽」，「說我跟媽媽一樣要死」。女童還把父親犯案情景畫下來，成為警方調查線索。

新德里電視台(NDTV)報道，案發於北方邦城鎮Jhansi，27歲女子索納利(Sonali Budholia)在家中死亡，丈夫桑迪普(Sandeep Budholia)向她的家人聲稱索納利上吊自殺。

女童大爆父親殺人經過

可是，4歲女兒達爾希塔(Darshita)向記者爆料，「是爸爸襲擊、殺死媽媽，他之後說『如果想死就去死吧。』他把媽媽的身體吊起來，然後拿石頭砸她的頭。接著，他把媽媽身體放下來，將身體放在布袋裡。年紀小小的達爾希塔還給記者看看她畫下爸爸毆打媽媽的圖畫。

